30 января 2019 г. Джеймс Полити, Деметри Севастопуло и Хенри Фой | Financial Times Трамп беседовал с Путиным на саммите G20 без стенографиста "В конце вечернего мероприятия на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в ноябре Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным и беседовал с ним на протяжении нескольких минут без переводчика или стенографиста с американской стороны, который мог бы зафиксировать диалог между лидерами. Об этом сообщили лица, напрямую знающие об этой встрече или проинформированные о ней", - передает британская газета Financial Times. "Разговор между американским и российским лидерами произошел в театре Colón, который размещается в постройке XIX века в аргентинской столице, когда мировые лидеры и их супруги или гости выходили из здания. Трампа сопровождала его жена Мелания Трамп, но никаких сотрудников не было рядом, в то время как Путин был с переводчиком. Вчетвером они сели за стол и покинули здание одними из последних", - говорится в статье. "Белый дом подтвердил факт встречи двух лидеров в Буэнос-Айресе после того, как Трамп отменил формальные двусторонние переговоры после ноябрьской атаки России на три украинских военно-морских судна в Азовском море, - пишет газета. - Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как один из нескольких "неформальных" разговоров, которые Трамп имел со своими коллегами тем вечером. Согласно рассказам людей, знающих об этом разговоре, он длился дольше и был более содержательным, чем признает Белый дом". "Как утверждает российский государственный чиновник, два лидера беседовали около 15 минут и говорили о ряде внешнеполитических вопросов, включая инцидент в Азовском море и конфликт в Сирии. Также они обсудили, когда они могли бы провести формальную встречу, сообщил чиновник. По словам чиновника, Трамп пояснил, что проведение полномасштабной встречи с Путиным невозможно в настоящее время, на то российский лидер ответил, что он "не торопится" и выразил готовность встретиться, когда это наилучшим образом подойдет Трампу", - пишет Financial Times. "Госдепартамент отказался обсуждать какие бы то ни было детали встречи, переадресовав вопросы Белому дому. Пресс-секретарь Белого дома отказался предоставить иные комментарии, кроме уже озвученного подтверждения того, что краткая встреча имела место", - сообщается в статье. Газета напоминает, что в начале декабря аргентинская газета Clarín сообщала, что Путин и Трамп беседовали около 10 минут в театре Colón со ссылкой на дипломатические источники, которые считают, что это было "больше, чем краткое приветствие". По данным Financial Times, "российский государственный чиновник, проинформированный о встрече, заявил, что отсутствие помощников или переводчиков со стороны Трампа является результатом "другой системы", используемой в Белом доме, в отличие от российских норм. "Когда Путин куда-то выходит, его люди всегда рядом, всегда, - заявил чиновник. - Все время рядом с ним есть кто-то с его стороны, до тех пор, пока он не ложится спать. У американцев по-другому. Советники, помощники - вне официальных встреч они не всегда поблизости". Пресс-секретарь Кремля отказался прокомментировать встречу, добавляет издание. Источник: Financial Times