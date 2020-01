30 января 2020 г. Генри Фой | Financial Times Адаптация к санкциям оставляет российскую экономику в крепком здравии "Пять лет назад российская экономика балансировала на грани. После вторжения Москвы и аннексии Крыма в марте 2014 года западные страны наложили на Россию мощные экономические санкции, которые в сочетании с резким снижением цен на нефть могли поставить Кремль на колени. Тем не менее, по многим показателям российская экономика с оборотом 1,7 млрд долларов, похоже, сегодня в лучшей форме, чем была в течение некоторого времени. Рост идет медленнее, но стабильнее, был создан суверенный фонд на 124 млрд долларов, экспортеры нашли новые рынки, а импортеры - внутренние альтернативы", - передает Financial Times. "Некоторые аналитики-экономисты считают, что Москве следует больше опасаться резкой отмены санкций, чем введения дополнительных. "Самая большая опасность для российской экономики заключается в том, если США однажды проснутся и снимут все санкции, - говорит высокопоставленный чиновник, консультирующий российский Центральный банк. - Будет большой приток капитала, валюта взлетит, вся политика правительства будет подорвана. Это было бы катастрофой". "То, что Россия находится в такой, казалось бы, абсурдной ситуации, является результатом осмотрительной фискальной политики Кремля и экономической адаптации за годы, проведенные под западными санкциями - и большой удачи", - пишет Financial Times. (...) "Немногие экономисты утверждают, что общая экономическая картина в России сегодня лучше, чем она была бы без санкций. Однако устойчивость Москвы поставила под сомнение силу экстерриториальных ограничений, введенных США и ЕС, и их ценность как инструмента внешней политики. "Экономика России оказалась гораздо более устойчивой, чем многие опасались в 2014 году", - говорит Софья Донец, экономист по России в "Ренессанс Капитал". "(...) Ответные меры России на санкции были сосредоточены в трех ключевых областях. Во-первых, она затянула пояс, сократив государственные расходы и заставив свои банки и крупные корпорации очистить баланс. (...) Во-вторых, она потратила триллионы рублей на программы импортозамещения в то время, как импорт продуктов питания из ЕС был запрещен, в целях стимулирования местного производства. И, в-третьих, она пересмотрела то, как Россия тратит огромные доходы от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергии выше определенного уровня перенаправлялись в фонд национального благосостояния, что положило конец циклам "бум - спад", вызванным государственными расходами, связанными с ценами на нефть. Это также почти в одночасье разорвало связь, из-за которой рубль двигался в тандеме с энергетическими рынками, - говорится в статье. - Результаты были впечатляющими. Все три уровня правительства РФ имели профицит бюджета в 2018 и 2019 годах, а ее общий государственный долг составляет около 15% ВВП. Средний показатель ЕС составляет 80%". "С конца 2015 года международные валютные резервы России выросли почти на 50%, до 542 млрд долларов на конец ноября, достигнув самого высокого уровня с 2011 года и близкого к рекордному пику 2008 года. Сельскохозяйственный сектор находится на подъеме - урожай пшеницы в 2017 году был самым высоким за всю историю наблюдений - и Россия заработала рекордные 24 млрд долларов в сельскохозяйственном экспорте в прошлом году - вдвое больше, чем в экспорте вооружений. И благодаря относительно устойчивому росту цен на нефть с 2014 года и успешному воплощению фонда благосостояния, в начале декабря у России было накопленных 124 млрд долларов - около 7% ВВП", - отмечает автор публикации Генри Фой. (...) "И все же экономический рост все еще намного ниже уровня надежд Кремля. Независимые исследования показывают, что реальный рост ВВП в прошлом году составил всего 1,2% и будет около 1,6% в этом и 1,8% в следующем году. Для сравнения, в 2012 году этот показатель составлял 3,8%, и Путин приказал своему правительству найти пути увеличить его", - подчеркивается в статье. "Многие наблюдатели считают, что санкции, по крайней мере, сдерживают эти показатели, ссылаясь на коллапс прямых иностранных инвестиций - со среднегодового уровня в 54,5 млрд долларов в период с 2011 по 2013 год до 19,2 млрд долларов в период с 2015 по 2018 годы - в качестве основного фактора". "Адресные санкции также оказали неоспоримое влияние. Введенные США персональные санкции в отношении Олега Дерипаски и некоторых других ведущих бизнесменов в 2018 году фактически отрезали все их компании от мирового рынка, нанеся удар по некоторым из наиболее важных промышленных групп России, - пишет FT. - Меры, ограничивающие инвестиции и трансферт технологий в российский энергетический сектор в определенных областях, таких как сланцевое, морское или арктическое бурение, оказали среднесрочное воздействие, пока еще не до конца прочувствованное, учитывая длительный период становления энергетических проектов. "(...) Но потенциального экономического коллапса не произошло, и публично Кремль, судя по всему, не страшится влияния этих мер, - указывает издание. - Вместо этого он ищет новых друзей в Азии и Африке, чтобы частично компенсировать сокращение западной торговли и инвестиций. Товарооборот с Китаем за последние три года вырос на 53% до 107 млрд долларов в 2019 году, а в недавнем саммите, проведенном Путиным, приняли участие 43 главы государств и правительств из Африки". (...) Источник: Financial Times