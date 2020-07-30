Снос памятника Жозефине: крик негодования от историка Патриса Гениффе

"Наша история - это наше неделимое достояние, более того, никто не несет ответственности за "ошибки" своих предков", - пишет Патрис Гениффе, преподаватель Высшей школы исследований по общественным наукам в Париже, специалист по Наполеону, на страницах Le Figaro

"Изображения сноса памятника вызывают отвращение. Разрушение тем более одиозно, что оно свидетельствует прежде всего о беспросветном невежестве разъяренных активистов из небольших группировок. Прежде всего потому, что Жозефина де Богарне, родившаяся в семье мелких плантаторов из Мартиники и ставшая женой будущего императора, не участвовала в восстановлении рабства в колониях, произошедшего по решению Бонапарта в 1802 году", - говорится в статье.

"(...) Невежественность этих кретинов еще более прискорбна из-за того, что никто не знает, кем были их предки: рабами? вольноотпущенными? рабочими? мастерами? "свободными цветными людьми"? Статусы были самыми разнообразными, реальность весьма сложной. Что они осуждают? Торговлю людьми? Депортацию африканских рабов в Америку? Они утверждают, что мстят за своих африканских "предков"? Но речь идет о мифических корнях. Африка больше не является местом их происхождения. Это равносильно тому, что французы причислили бы себя к своим кельтским предкам, отказавшись признавать, что у них также были иберийские, лигурийские, германские, греческие, скифские, иранские предки, пришедшие из далекого мира азиатских степей!" - указывает историк.

"(...) Снос памятников Жозефине, Кольберу, Юлию Цезарю или Виктору Шельшеру, даже Шельшеру! (Виктор Шельшер - французский публицист и государственный деятель, известен борьбой за отмену рабства во Франции, увенчавшейся успехом в 1848 году. - Прим. ред.) свидетельствует прежде всего об упадке государства, о его слабости, трусости, а также о его компромиссах с антифранцузской идеологией" (...), - считает автор статьи.

"(...) Это дурное веяние пришло из Америки: вихрь поднялся из-за упадочности американской политической жизни с 2016 года; а немощность нашей политической жизни с 2017 года позволила ему пересечь Атлантику", - комментирует эксперт.

"Прошлое любой страны неделимо. Принадлежать ему - значит принимать историю, всю историю, как позитивную, так и негативную (содержание этих понятий со временем меняется). Не в наших силах сортировать историю страны. Мы являемся ее продуктом, это она сделала нас. Нам не следует ни сожалеть, ни раскаиваться. Наша история такая, какая она есть, это наше неделимое достояние, более того, никто не несет ответственности за "ошибки" своих предков: а может нам потребовать у наших сограждан мусульманской веры преклонить колено за то, что предки некоторых из них были абсолютными чемпионами по работорговле? Признайтесь, что это было бы абсурдно", - резюмирует Патрис Гениффе.