Близкий к Кремлю аналитический центр с лучшими связями

"По информации Der Spiegel, контакты берлинского исследовательского института "Диалог цивилизаций" (Dialogue of Civilizations Research Institute, DOC) доходят вплоть до австрийского министерства обороны. Вена пытается разрядить обстановку, но эксперт говорит о коварном ведении войны Россией".

"DOC - это близкий к Кремлю аналитический центр. По его собственным данным, он фокусируется на трех основных направлениях работы: культура и цивилизации, экономика, а также управление и геополитика. В действительности критики обвиняют DOC в том, что институт постепенно продвигает на Западе интересы Москвы и является частью сети, которая призвана укрепить российское влияние прежде всего в странах НАТО. Организация располагает офисами в Германии, Австрии, Бельгии, Индии и, конечно, в России", - отмечает автор статьи Майк Баумгэртнер.

Чтобы расширить свою сеть, DOC, по информации Der Spiegel, заключает стратегические союзы - с партнерами особой важности. Так, встреча в замке Ротшильд в Австрии, которая прошла в ноябре 2017 года и на которой присутствовали "высокопоставленные и интересные" участники, в том числе "советники премьер-министров, студенты военных академий, а также бывшие и действующие дипломаты", была организована исследовательским консорциумом программы "Партнерство ради мира" (Partnership for Peace Consortiums, PfPC). Учрежденная в 1999 году на саммите НАТО организация, расположенная в баварском Гармиш-Партенкирхене, объединяет по всему миру более 800 академий и институтов из сферы обороны и безопасности", - поясняет издание.

Институт DOC был представлен на встрече в Австрии как "важный новый партнер". К тому же российский аналитический центр "оказал значительную финансовую поддержку проведению семинара, оплатив расходы на перелет почти для всех участников".

"Впрочем, еще четыре года назад ныне покойный соучредитель института Петер Шульце сказал в интервью с Der Spiegel: "Россия пытается расширить свое влияние - в том числе и в культурном поле. Это не секрет. Разумеется, в некоторых вопросах мы будем близки к позициям Кремля. И, конечно, мы надеемся, что наши темы, если они будут убедительно обоснованы, дойдут до лиц, принимающих решения в политике, экономике и СМИ".

"Соучредителем и наиболее известной фигурой института является российский олигарх Владимир Якунин. Бывший глава РЖД входит во властную сеть российского президента Владимира Путина. Он известен своими гомофобными высказываниями и отрицанием обвинений в коррупции, высказываемых в его адрес. Он до сих пор является членом наблюдательного совета DOC и вместе со своей женой Натальей возглавляет принадлежащий DOC фонд. Он включен в санкционные списки Канады, Австралии и США", - пишет издание.

"Для Моники Рихтер, эксперта по дезинформационным кампаниям и руководительницы одного из отделов в американской компании CounterAction, DOC является одним из элементов международной сети фондов и других организаций, связанных с близкими к Путину олигархами или напрямую с государством. "Кремль инвестирует значительные ресурсы в свою информационную кампанию против Европы и Запада", - говорит Рихтер (...)".

"По ее словам, влияние выходит далеко за рамки обычных примеров дезинформации, например, в соцсетях или влияния не выборы. "Мало изученной сферой оказания влияния является использование Кремлем институтов мягкой силы - таких, как аналитические центры, исследовательские институты и благотворительные центры, - целью которых является продвижение среди западных элит прокремлевских нарративов и тем самым управление процессом принятия политических решений". "Это коварная форма политического ведения войны - и, как показывает настоящий пример, российскими интересами могут быть затронуты и наши собственные политические институты и институты безопасности".

DOC опровергает подобные обвинения, пишет издание. "Но насколько успешен DOC, можно увидеть на примере третьего партнера: им стало федеральное министерство обороны Австрийской республики. И это было лишь начало, в общей сложности три неравных партнера встречались пять раз (...)", - говорится в статье.

"Однако это якобы не было сотрудничеством. В ответ на запрос Der Spiegel сообщили: "Федеральное министерство обороны не сотрудничает с DOC. С 2017 по 2019 году имело место сотрудничество между DOC и исследовательским консорциумом программы "Партнерство ради мира"(PfPC), в котором также участвует министерство". Не сотрудничество, а лишь "участие", хотя в исследовательской группе работает относящаяся к министерству дирекция по политике безопасности и Федеральная академия обороны - главное учебное заведение австрийских вооруженных сил".

"Как ни странно, даже на сайте австрийских вооруженных идет речь о том, что последний семинар осенью прошлого года состоялся "в сотрудничестве с расположенным в Берлине исследовательским институтом "Диалог цивилизаций". И министерство обороны подтверждает, что расходы на проведение семинара несли все три участника. Там также признают, что знают о том, что Якунин находится в санкционных списках и является соочредителем DOC, но якобы не знают, что аналитический центр критикуется в связи с тем, что является частью стратегии России по ведению гибридной войны против Запада".

"Хотя австрийское министерство обороны сообщает, что "участие" закончилось еще в прошлом году, в марте этого года появилась брошюра о содержании последнего семинара 2019 года - с логотипами DOC, Федеральной академии обороны и PfPC. В будущем продолжаться сотрудничество якобы не будет. "Со стороны исследовательской группы PfPC участие DOC в будущих мероприятиях не планируется", - сообщило министерство обороны. А что касается самого министерства? Будут ли в будущем проекты или сотрудничество с аналитическим центром? "Нет", - таков краткий ответ министерства", - пишет Der Spiegel.