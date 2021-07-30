"Мозговой туман": неоднозначное исследование предполагает, что у переболевших коронавирусом падает IQ

"Долгосрочные последствия заболевания Covid-19 во многом еще не изучены. Британские ученые изучили в исследовании влияние заболевания на когнитивные способности и пришли к выводу, что из-за болезни может снижаться коэффициент интеллекта", - сообщает немецкий журнал Focus.

"В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet, с января по декабрь 2020 года было опрошено 81 337 людей. 12 689 из них были инфицированы Sars-CoV-2 и болели Covid-19 с разной степенью тяжести. 275 пациентов прошли тест до и после болезни", - передает издание.

"Исследовательская группа под руководством нейробиолога Адама Хэмпшира обнаружила, что между инфицированными и неинфицированными людьми наблюдаются явные различия при выполнении задач, требующих логического мышления, планирования или решения проблем".

"Различия были зафиксированы и внутри группы зараженных. Наихудшие результаты показали пациенты, которым ранее требовалась интенсивная терапия или поддержка с помощью аппарата искусственной вентиляции легких", - говорится в статье.

"В среднем коэффициент интеллекта инфицированных был на семь пунктов ниже, чем у остальных участников тестов на интеллект - что эквивалентно старению мозга примерно на десять лет", - отмечает Focus.

"Выводы ученых согласуются с результатами предыдущих исследований. В них у людей, переболевших Covid-19, также были обнаружены трудности, которые в основном были связаны с подбором слов, проблемами с концентрацией и так называемым "мозговым туманом".

"Тем не менее, в научном сообществе исследование считают неоднозначным: так, исследователь из Института Роберта Коха Кай Шульце пояснил в Twitter, что в исследовании нет причинно-следственной связи между коронавирусом и падением IQ. По его мнению, были недостаточно учтены другие факторы".

"Исследование не в состоянии показать то, что предполагается: оно представляет собой поперечное исследование, и многое зависит от имевшихся ранее заболеваний, - написал Шульце. - Чем больше предсуществующих заболеваний, тем тяжелее протекает Covid. Исследование, вероятно, показывает, что у больных людей хуже когнитивные способности - и чем тяжелее степень заболевания, тем хуже они выполняют когнитивные тесты", - передает Focus.