На границе Литвы и Белоруссии мигранты оказались в западне Лукашенко

"За два месяца белорусский лидер с помощью национального турагентства организовал миграционный маршрут из Ирака в Европу. Перехваченных литовскими пограничниками кандидатов на высылку собирают в центрах размещения", - пишет журналистка Liberation Нелли Дидло.

"На прошлой неделе в Литве закончилась колючая проволока. Строительство в лесу заграждения, отделявшего страну от белорусского соседа, остановилось после прокладки пяти километров. Каждую ночь из леса продолжают выходить десятки мигрантов с Ближнего Востока, стран Африки к югу от Сахары и особенно Ирака. В период с 27 по 28 июля литовские пограничники арестовали 171 человека - беспрецедентное количество за сутки. В обычное время Литва не регистрирует даже сотни незаконных пересечений своей границы в год. Но за два месяца все изменилось", - говорится в статье.

(...) "Новый миграционный путь появился не случайно. Все указывает на то, что Белоруссия и ее оспариваемый автократ Александр Лукашенко создали его практически с нуля. В конце мая, когда Европа только что приняла решение о новых санкциях против режима, Лукашенко предупредил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить".

(...) "Так, для организации собственного иммиграционного маршрута Минск использует государственное туристическое агентство "ЦентрКурорт", которое работает с Багдадом с 2017 года. Начиная с весны иракцам предлагаются недорогие организованные поездки в Белоруссию с выдачей визы. Для многих из них тур включает в себя дополнительную выгоду: трансфер до литовской границы и рекомендации для въезда в эту страну, являющуюся одним из восточных ворот в Еврсоюз", - отмечает автор статьи. - В расследовании литовской телекомпании LRT говорится о черных микроавтобусах, которые забирают мигрантов в аэропорту Минска, чтобы отвезти их в одни из самых популярных отелей города, где они ждут несколько дней, пока их отвезут к границе. Там белорусским часовым дают инструкцию отвести взгляд и пропустить их".

"С недавнего времени начальство дает указание, чтобы пограничники планировали наряды определенным образом. Это значит таким образом, чтобы были своеобразные окна, через которые могут пройти нелегалы. От начальства нет прямых указаний, но когда, например, начальнику говоришь, что не прикрыт правый фланг на приграничной зоне, он отвечает, мол, ничего страшного, и не предпринимает никаких мер", - рассказал один белорусский пограничник белорусскому СМИ Reform. by. "Раньше мы получали премию в 200 рублей, если ловили нелегального мигранта, но теперь это не так. Сейчас мы их штрафуем и отпускаем", - добавил он.

(...) "Перехваченные пограничниками 3 145 мигрантов мало что значат по сравнению с 59 600 мигрантами, прибывшими в Европу с начала года, но Литва не была готова к такому наплыву. Небольшой центр приема иностранцев в Пабраде быстро заполнился. Был построен первый палаточный городок, затем второй - в контейнерах, а третий - в бывшей школе. (...) В настоящее время министерство внутренних дел рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией населенных пунктах, что означало бы ввод военных и полное закрытие границы", - пишет Libération.

(...) "Перед лицом "срежиссированной Белоруссией гибридной войны", как это называет консервативное правительство Литвы, страна постепенно ожесточилась. Возле лагерей беженцев проходили демонстрации, иногда довольно жаркие, в ходе одной из них была предпринята попытка поджога, - отмечает журналистка - Затем, в середине июля, парламент, в котором доминируют консерваторы, почти единогласно принял новый закон, резко ограничивший права просителей убежища. Их содержание под стражей теперь может длиться шесть месяцев, без систематического доступа к переводчику во время административных разбирательств и почти без возможности обжалования в случае отказа. Министр внутренних дел Агне Билотайте оправдывала эти меры тем, что они не "настоящие просители убежища", а "инструменты, которые использовал Лукашенко для нанесения вреда Литве".

"Теперь мигранты, запертые в лагерях без разрешения на выезд, могут подготовиться к вероятному отклонению их ходатайств о предоставлении убежища. "В настоящее время ожидают рассмотрения 660 заявлений, 169 человек, которые въехали нелегально, уже получили отказ в предоставлении убежища", - указывают иммиграционные власти. На данный момент те, кто получил отказ, все еще находятся в стране из-за отсутствия соглашения о реадмиссии, подписанного с Ираком или другими странами происхождения. "Вряд ли кто-то получит убежище после незаконного пересечения границы", - предупредил министр иностранных дел в своем посте в Facebook на английском, арабском и курдском языках. "Те, кто обещают вам легкий путь в Европу, вас обманывают. Им просто нужны ваши деньги. В конце концов, вы вернетесь домой, но потеряете все деньги, которые вы заплатили за проезд". Несмотря на то, что литовский миграционный кризис был создан искусственно, одно остается неизменным: как обычно, в самом большом проигрыше оказываются беженцы", - резюмирует Нелли Дидло.