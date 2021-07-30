Можно ли влюбиться в человека, даже не видя его?

(...) "Служит ли физический облик лишь для отвода глаз, является ли он неким ненужным отвлечением в поисках любви? Все не столь однозначно. Физически облик важен хотя бы с биологической точки зрения. Сексуальное или романтическое влечение отчасти обусловлено дарвиновскими механизмами, которые побуждают каждого и каждую искать в своем партнере характеристики, гарантирующие сохранение вида. К этому добавляются культурные критерии, подчиняющиеся канонам красоты, которые меняются в зависимости от места и времени. Поэтому внешность трудно игнорировать даже на сайтах и в приложениях, которые побуждают нас поверить в обратное, поскольку пресловутая аватарка остается приманкой номер один. Но несколько тщательно подобранных кадров мало что говорят по сравнению с реальной встречей; и по мере того, как общество становится цифровым, а количество онлайн-знакомств множится, чему еще больше способствует кризис Covid, встает вопрос: можно ли влюбиться в кого-то, даже не видя его?" - пишет журналистка Одри Рено на страницах Slate.fr.

По мнению Флоранс Эскараваж, специалиста по семейным отношениям и автора книги "Завлекание для чайников", виртуальность не мешает развитию прекрасных отношений, как раз наоборот: "Мы можем глубоко общаться с человеком, понимая, что его трогает, воодушевляет и заставляет вибрировать, и это намного сильнее, чем встреча. С другой стороны, мы должны быстро устроить физическую встречу, она станет порогом, который необходимо преодолеть, чтобы наполнить "плотью" разговорную, эмоциональную, духовную реальность".

(...) "Встреча является возможностью отбросить свои потенциальные прогнозы и ожидания, сопоставив их с реальностью. Она необходима, по мнению Авроры Мале-Карас, доктора наук в области неврологии и сексолога, которая сотрудничает с единственным голосовым приложением для знакомств: "Следует понимать, что сводить физический облик к одному лишь внешнему виду - это ошибка. Физический облик человека - это не только его черты лица или фигура. Голос, запах, жесты или даже мягкость кожи являются неотъемлемой частью физического облика человека, и это можно обнаружить, только встретившись с ним по-настоящему".

(...) "На Западе у нас очень бинарное видение: мы разделяем душу и тело. Но в других регионах, например, на Востоке, эти два понятия неразрывно связаны, они не противостоят друг другу", - комментирует Аврора Мале-Карас, которая указывает, что такая двойственность, наблюдаемая, в частности, в Европе, является плодом античной философии, носителем которой являлся, помимо других, Платон, и которая затем распространилась посредством монотеистических религий, в ее основе лежит простой принцип: мужчина - это дух, женщина - это тело. Мужчинам дано испытывать радость размышлений, дебатов, решений, культуры, а удел дам ограничивается их плотской оболочкой, связанной как с их способностью к деторождению, так и с их характеристиками в качестве объекта желаний и фантазий", - говорится в статье.

(...) "Помимо сексистских стереотипов, это, на мой взгляд, колоссальная ошибка, потому что существует континуум между телом и духом, - уверяет невролог. - Темп речи, осанка, скорость ходьбы, привычки или причуды человека могут многое рассказать вам о его личности". Иногда они даже говорят больше, чем беседа, потому что это механические, естественные жесты, которые мы не обязательно можем контролировать, в отличие от высказывания, которое мы можем повторить, или физического облика, который мы можем в той или иной мере изменить. "Вы вполне могли заинтересоваться кем-то в сети, долго и увлекательно беседовать с этим человеком, быть убежденным в том, что у вас может что-то сложиться, и в день встречи не почувствовать ничего, кроме привязанности или дружбы, или даже - вообще ничего", - утверждает Аврора Мале-Карас. - Просто потому, что, видя этого человека, находясь в одном пространстве с ним, вы понимаете, что знаете только его часть. Тогда как влюбиться - это значит принять человека целиком".

(...) "Таким образом, встреча остается ключевым этапом даже после месяцев общения. Это позволяет понять другого во всей его полноте и выйти за рамки проекций и фантазий, которые могут быть построены вокруг поклонника или поклонницы, которых мы еще не раскрыли в реальной жизни, без фильтров, присущих виртуальному пространству", - пишет Slate.fr.

"Виртуальные встречи могут быть приятными и полезными, если вы не скрываете, кто вы есть, не играете какого-то персонажа, не пытаетесь показать, что вы уверены в себе, - подчеркивает Флоранс Эскараваж. - Последний пункт является самой большой проблемой нашего времени и создает огромное неравенство и эмоциональную притупленность, потому что люди ошибаются в отношении обольщения. Наша эпоха заставляет нас думать, что мы должны быть уверены в себе и иметь четко установленные физические или иные критерии".

"Однако нельзя влюбиться, отмечая галочки в списке требований. Вторую половинку не найти по объективным критериям, так как существует риск спутать любовь с влечением, фантазией или желанием, - отмечает журналистка. "Состояние любви можно почувствовать только тогда, когда данный человек затрагивает нас глубоко. Мы улавливаем искренность, чувствительность, видение мира другого. И эта эмоция открывает брешь, ведущую к самым чувствительным струнам нашего сердца. Наше физическое влечение развивается в соответствии с нашими чувствами. Если мы сумеем уловить необычность и чувствительность другого, то он покажется нам красивым и очень привлекательным, в то время как несколько дней назад этот мужчина или эта женщина не произвели на нас никакого впечатления", - подтверждает Флоранс Эскараваж, которая призывает сердца избавиться от заранее установленных требований, иначе они рискуют упустить настоящую любовь: "Факт установления критериев подталкивает людей к тому, чтобы принять позу наблюдения, недоверия, проверки. Что в итоге? Каждый остается на своей позиции, и не устанавливается никакой эмоциональной связи. А значит, мы пропускаем годы, не влюбляясь и не позволяя кому-то влюбиться в нас".