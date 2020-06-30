Окно возможностей с Россией

"(...) Франко-российский диалог "доверия и безопасности", как его называет Елисейский дворец, возобновился 26 июня 2020 года на саммите по видеосвязи между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Инициатором такого диалога стал президент Франции, когда 19 августа 2019 года он пригласил своего российского коллегу в Брегансон. Глава государства решил посетить Россию в конце августа. Как наилучшим образом подготовиться к саммиту с российским президентом, которому суждено оставаться у власти еще как минимум десятилетие?" - задумывается обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"(...) В конце лета и осенью 2020 года откроется окно возможностей для улучшения отношений между ЕС и Россией. Американцы, парализованные своей предвыборной кампанией, больше не смогут ставить палки в колеса. Путин понял, что ему нет смысла ждать результатов этих выборов. Он проиграет в обоих случаях. При Джо Байдене демократы продолжат свою традиционную антироссийскую конфронтацию во имя прав человека. А что, если переизберут Трампа? К этому надо будет отнестись с осторожностью, потому что за намерениями, приписываемыми нынешнему американскому президенту, стоит реальность фактов: как отмечает Московский центр Карнеги, в эпоху после окончания Второй мировой войны российско-американские отношения никогда еще не были такими плохими, как всего лишь за четыре года правления Трампа. При Сталине или Брежневе Вашингтон не вводил такие санкции против Москвы", - говорится в статье.

"Кроме того, Путин понимает, что его союз с Китаем не является Граалем. Политическая солидарность между двумя авторитарными режимами, сражающимися против вмешательства Запада во имя прав человека, всегда останется в силе. Однако Китай рассматривает Россию как милого и приятного поставщика сырья, а не как равную себе великую державу. Кремль ни за что не смирится с ролью второстепенного союзника, партнера второго ранга. Россия никогда этого не делала с тех пор, как Петр Великий (1672-1725) взял бразды правления в свои руки. К тому же, россияне никогда не забывают об опасности китаизации Сибири в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в случае реконструкции оси Париж-Берлин-Москва (которая недолго просуществовала во время противостояния англосаксонскому вторжению в Ирак), Россия сыграла бы в ней роль первого ранга", - анализирует автор статьи.

"(...) Но у этого обширного проекта нет шансов на развитие, если не восполнить три существующих сегодня пробела. Разрешение конфликта на Донбассе коренится в законе об амнистии и широкой политической и культурной автономии для этого русскоязычного региона. Однако оно будет продвигаться вперед только в том случае, если президенту Украины удастся освободиться от давления со стороны националистов и если президент России заставит лидеров сепаратистов отказаться от осуществления своей власти мафиозными методами. Санкции ставят в неблагоприятное положение как ЕС, так и Россию. Они устраивают только Америку. Но европейцы никогда не ослабят их без какой-либо компенсации со стороны России. Она может предоставить ее на Украине и в сфере кибервойн", - указывает журналист.

"(...) Французским вооруженным силам вместо того, чтобы вкладывать средства в устаревшее оружие и во второй авианосец, хорошо было бы усиливать мощности Командования киберзащиты. К ядерному сдерживанию следует добавить такой надежный фактор как киберсдерживание. Разговоры с русскими в слабой позиции ни к чему не приведут. Генерал де Голль это прекрасно понимал, и поэтому совершил свою историческую поездку в Москву в июле 1966 года только после того, как начали действовать французские ударные силы...", - резюмирует Рено Жирар.