Шведы чувствуют себя прокаженными

"Из-за высокого числа смертей и заражений в стране шведские граждане стали нежеланными туристами во многих странах. Это огорчает всю нацию", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

В газете Dagens Nyheter два репортера рассказали о своем необычном приключении - они отправились в поездку по Европе. В качестве шведских туристов. "Они рассказали о своем беспокойстве во время пересечения границ, описали, как пытались скрыть в Германии то, откуда они приехали, и как взволнованный владелец отеля в Нидерландах разбудил их со словами: "Я вижу, что вы из Швеции. Вы знаете, что должны две недели находиться на карантине?". Вывод репортеров: будучи шведским туристом в Европе, порой ощущаешь, что "к тебе относятся, как к прокаженному".

"Сейчас большинство европейских стран снова открыли свои границы для путешественников из других стран ЕС. Шведы тоже без ограничений могут посещать, например, Италию, Испанию, Хорватию и Францию. Однако другие страны, например, Греция, намерены сначала отправлять приезжающих шведов на карантин. Другие и вовсе не хотят открывать границы для граждан Швеции из-за высокого числа заражений и смертей в стране. Газета The New York Times написала о "новом статусе" Швеции как "скандинавской страны-изгоя". Это болезненно для нации, которая привыкла считаться в мире образцовой", - отмечает издание.

"Еще болезненнее, когда в дискриминации участвуют собственные соседи. "То, что они и в других северных странах практически считаются заразными изгоями, особенно огорчает шведов", - написала леволиберальная норвежская газета Dagsavisen на прошлой неделе. Шведы действительно были единственными, кто не закрывал границы во время пандемии - и теперь им приходится наблюдать, как Норвегия, Финляндия и Дания снова открывают свои границы друг для друга и только шведы все еще остаются нежеланными гостями. Хотя в шведской стратегии по сдерживанию коронавируса изначально делалась ставка на физическое дистанцирование, больше доверия возлагалось на личную ответственность людей, а не на запреты и ограничения. Сегодня количество смертей на миллион жителей в Швеции (523) в десять раз превышает этот показатель в Норвегии (46) или Финляндии (54) и в пять раз превышает смертность в Дании (104)".

"Мне жаль Швецию", - сказала в разговоре с газетой Dagbladet норвежский эксперт по инфекционным заболеваниям Бьорг Марит. По ее мнению, стране не следовало "слепо верить" государственному эпидемиологу Андерсу Тегнеллу и его ведомству.

"Скандинавские страны с 1950-х годов были европейским флагманом в свободном передвижении. Но теперь министр иностранных дел Швеции Анн Линде беспокоится о возникших "ранах", сказала она в интервью Dagens Nyheter. Меняется и шведское общество. Хотя большинство все еще поддерживает правительство и министерство здравоохранения, опросы впервые показывают стремительно падающий уровень одобрения их антикризисного менеджмента в борьбе с коронавирусом", - пишет Tages-Anzeiger.