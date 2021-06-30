Из 117 умерших от варианта Дельта в Великобритании 50 были вакцинированы: тревожно ли это?

(...) "Британские власти сообщили, что в стране из-за варианта Дельта, который когда-то называли "индийским", погибли 117 человек. Однако 50 из них были полностью вакцинированы (42,7% от общего числа) и 20 получили первую дозу вакцины (17,1%). Другими словами, 59,8% людей, умерших от варианта Дельта, получили хотя бы одну дозу вакцины. Глядя на такие результаты, многие пользователи интернета пришли к выводу, что вакцины против Covid-19 не работают, или, по крайней мере, задались вопросом об их эффективности, как один парижский юрист, который пишет в Twitter: "Если эти цифры подтвердятся, то можно задуматься, в чем смысл вакцинации". Являются ли они признаком неудачи вакцинации или, наоборот, хорошими новостями, хотя и не очень понятными с интуитивной точки зрения?" - пишет Le Figaro.

(...) "Тот факт, что 60% смертей касаются привитых людей, может вызывать обоснованные сомнения, но на самом деле это своего рода оптический эффект, который можно легко распознать. Это демонстрируют несколько простых расчетов, побудивших бельгийского ученого Тома Байарта опубликовать два графика, которые стали вирусными в социальных сетях", - говорится в статье.

(...) "Рассмотрим вакцину, которая на 90% эффективна против тяжелых форм Covid-19. А теперь предположим, что уровень смертности (доля смертей среди зараженных людей) составляет 10% (такой показатель довольно близок к показателю смертности от Covid-19 среди особо уязвимых людей, например, тех, кто старше 80 лет). Давайте теперь представим два сценария, при которых в обоих случаях 200 человек принадлежат к этой группе населения. В первом случае 95% из них были вакцинированы (что в точности соответствует уровню вакцинации в Великобритании для лиц в возрасте старше 70 лет). Во втором только 50%", - рассуждает издание.

"Согласно первому сценарию, вакцинированы 190 человек, 10 - нет. Из 190 вакцинированных 171 человек является защищенным, а 19 - нет (эффективность 90%). Из 19 незащищенных, но все же вакцинированных, 1,9 (скажем, 2 с округлением) умирают (смертность 10%). И наоборот, только 10 человек не были вакцинированы: один из них умирает (смертность остается 10%). Подведем итоги: в первом сценарии из 200 человек умирают 3 человека, двое из которых вакцинированы. Другими словами, если 67% умерших вакцинированы, то это означает, что умирает только 1% вакцинированных (по сравнению с 10% невакцинированных)", - поясняет автор публикации.

"Во втором сценарии только 50% из 200 человек были вакцинированы, если брать две группы по 100 человек. Действуя таким же образом, мы приходим к результату, что из 200 человек умирают 11 человек, в том числе 1 вакцинированный. Другими словами, только 9% умерших были вакцинированы и также умирает только 1% вакцинированных (по сравнению с 10% невакцинированных)", - продолжает он.

"Какой можно сделать вывод? В обоих сценариях умирает только 1% вакцинированных людей по сравнению с 10% невакцинированных, соотношение между этими двумя категориями составляет 1 к 10: именно здесь наблюдается эффективность вакцины. С другой стороны - и это отнюдь не понятно с интуитивной точки зрения - чем больше людей вакцинируются, тем больше увеличивается доля вакцинированных среди умерших. Понять это можно путем рассуждения через абсурд. Допустим, никто не вакцинируется. Тогда среди умерших не будет вакцинированных... И наоборот, если все будут вакцинироваться, то все умершие люди будут вакцинированы", - пишет Le Figaro.

"Таким образом, то, что среди умерших почти 60% вакцинированных людей, выглядит парадоксальным... но это хорошая новость. Это признак того, что очень большая часть уязвимых людей, на которых приходится подавляющее большинство смертей от Covid-19, были вакцинированы. Два графика безусловно представляют чисто теоретическую модель, но в данном случае она кажется идеально подходящей для того, что переживают британцы. А какие еще и, возможно, главные хорошие новости показывают эти два графика? То, что в сценарии, где вакцинировано 95% людей, общее число смертей возрастает "всего" до 3, тогда как в сценарии, где вакцинировано 50% людей, число смертей достигает 11. Такая 45% разница в показателях вакцинации снизила общее количество смертей почти в 4 раза. И, помимо доли вакцинированных среди умерших, это главная информация, содержащаяся в данных, опубликованных британскими властями: в Великобритании от варианта Дельта умерли только 117 человек, в то время как с точки зрения числа заражений, эпидемия стала достигать новых высот, с более чем 20 тыс. новых случаев каждый день", - отмечает журналист.

(...) "На кривых эпидемии в Великобритании также очень хорошо прослеживается эффективность вакцины. Кривая новых заражений имеет сильную восходящую траекторию, аналогичную кривой второй волны, причем точка, достигнутая 28 июня, близка к точке, достигнутой 20 октября", - говорится в публикации.

"Однако 20 октября (241 умерший) кривая смертности уже явно начала принимать восходящую траекторию (очевидно, с задержкой по отношению к числу заражений), в то время как на сегодняшний день это не так для новой волны, вызванной вариантом Дельта (13 умерших 28 июня, это безусловно рост, но несоизмеримый с прошлыми волнами). Разница в количестве смертей между этими двумя датами ясно показывает эффективность вакцины в предотвращении тяжелых форм болезни Covid-19", - резюмирует Алексис Ферчак.