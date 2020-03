Неологизм "ковидиот" отлично сам за себя говорит

"Ковидиот" - этот термин, введенный две недели назад в онлайн-словарь англоязычных слов и фраз англоязычного сленга Urban Dictionary, совершенно самоочевиден: он обозначает того или ту, кто еще не осознал серьезность пандемии COVID-19, и доказывает это собственной простотой ума", - пишет Le Temps.

"(...) Марокканский сайт Le 360 объясняет, что первоначально слово "ковидиот" обозначало "только" опустошителя супермаркетов, панически скупавшего товары из страха, что всего будет не хватать. Но за последние дни его значение расширилось. От лиц, которые "без необходимости запасаются продуктами питания или средствами гигиены, такими как рис, рулоны туалетной бумаги или другие основные товары, которых вполне достаточно для нужд обычной семьи в течение периода длиной в год", это слово распространилось на тех, кто отказывается "соблюдать гигиенические меры", предписанные органами здравоохранения, "для того, чтобы защитить себя самого и других людей и, следовательно, обуздать распространение коронавируса".

"(...) Бесплатный парижский ежемесячный журнал Le Bonbon пишет, что слово "ковидиот" "даже должно быть представлено в словаре Французской академии", чтобы точнее описывать "тип людей, готовых удавиться за рулон туалетной бумаги" или "делающих запасы макарон для себя и своего эго". Игнорируя все более и более тонкую границу между полами, издание также использует это слово в женском роде, например, в выражении: "Эта ковидиотка со всеми целуется". Журнал уточняет, что "во Франции" - но, несомненно, не только во Франции - " ковидиота можно распознать благодаря некоторым изречениям, таким как "не собираюсь прекращать жить", "больше ничего нельзя делать!" или "я соблюдаю карантин, но...".

"(...) Средства массовой информации множат число примеров неподобающего поведения, как, например, очень серьезное издание Business Insider, впавшее в искушение воспользоваться обличительной волной, едва ли не более заманчивой, чем само новое слово, - комментирует Оливье Перрен. - Американский новостной сайт указывает на то, что ковидиотизм теперь завоевывает мир политиков. Так, некоторые из них не скупятся на рукопожатия в надежде на то, что это принесет им голоса после того, как это бедствие пройдет".

"Потому что глупость заразна", - иронизирует издание The New York Post. И потому что нельзя представлять происходящее в карикатурном виде, считает лондонская газета The Times: не только молодые люди прикидываются глупее, чем они есть на самом деле. У ковидиотизма нет возраста", - заключает Le Temps.