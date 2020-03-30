"Вернуться на работу или умереть с голоду": секс-работницы подвергаются испытанию карантином

"(...) В Профсоюз секс-работников Strass каждый день поступает множество свидетельств о бедственном положении женщин. "С точки зрения сохранения здоровья очевидно, что необходимо прекратить работу", - признает его представительница Анаис де Ланкло. Но для многих секс-работниц вопрос ставится иначе - либо вернуться на работу, либо умереть с голоду", - пишет Liberation.

"Мы оказались словно в кошмарном сне, - говорит президент ассоциации Acceptess-T Джованна Ринкон. - У нас нет финансовых или материально-технических средств для выполнения рекомендаций правительства. На что будут жить секс-работницы? Вскоре им придется выходить и искать клиента для того, чтобы выжить. А значит, подвергать себя опасности".

"На запрос по этому поводу в окружении государственного секретаря по вопросам гендерного равенства между женщинами и мужчинами Марлен Скьяппы просто ответили, что "для правительства важно, чтобы все люди были защищены, а это означает, что проститутки должны прекратить свою деятельность". Это гораздо легче сказать, чем сделать", - комментирует автор статьи Уэн Танги.

"С некоторыми моими клиентами я разработала стратегии для поддержания эротического общения по телефону, но этим нельзя оплатить аренду жилья", - объясняет Амар, сотрудница эскорта и генеральный секретарь Strass. У этой 28-летней женщины "нет желания нарушать правила карантина. Но если это продолжится", то "у нее не будет выбора".

"(...) 39-летняя Педра считает возвращение в Булонский лес в период карантина неприемлемым. "Слишком рискованно", - говорит она. Таким образом, эта транс-женщина перуанского происхождения любой ценой ищет подработку, дающую возможность существовать. "У меня в холодильнике осталось полкурицы, в шкафу немного риса, и почти нет еды для моей собаки и моей кошки", - признается она в слезах. - Я не знаю, как долго мы продержимся".

"(...) Профсоюз секс-работников собрал почти 10 тыс.евро, ассоциация Cabiria - 5 тыс. евро. Со своей стороны, Региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франса уверяет, что оно "насколько возможно ускорит обработку данных о субсидиях, чтобы обеспечить финансовую помощь", - говорится в статье.

"(...) Секс-работницы также подвергаются угрозе киберпреступности или риску распространения своих фотографий и видео без их согласия, - говорится в публикации. "И опять же, работа с видеокамерой пригодна только для тех девушек, у которых есть компьютер и интернет", - напоминает Анаис из Strass. - Мы уже стояли на краю пропасти, теперь мы падаем в нее", - вздыхает она. А Ева Воч из Федерации Красных Зонтов со всей серьезностью добавляет: "Без государственной помощи будет много смертей".