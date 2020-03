30 марта 2020 г. Дэйви Альба | The New York Times Как российская ферма троллей меняет тактику перед осенними выборами в США "(...) В преддверии ноябрьских президентских выборов в США представители американской разведки и другие находятся в состоянии повышенной готовности к деяниям российского Агентства интернет-исследований. (...) Американские власти определили, что эта поддерживаемая Кремлем группа вмешивалась в выборы 2016 года. В то время россияне, работавшие на эту группу, похищали личности американских граждан и распространяли подстрекательные сообщения в Facebook и других социальных сетях, разжигая расколы по расовым, религиозным и иным вопросам, которые были направлены на то, чтобы повлиять на избирателей. С тех пор эта организация изменила свою тактику, чтобы избежать обнаружения, - пишет The New York Times, указывая пять направлений, в которых изменились ее методы. Ранее: Ферма троллей публиковала сообщения со множеством орфографических, грамматических и синтаксических ошибок. Сейчас: российская группа часто копирует и вставляет куски текстов, чтобы избежать этих ошибок. "Когда Конгресс опубликовал несколько примеров рекламы в Facebook, которую российская фабрика троллей купила несколько лет назад, во многих из рекламных объявлений были ошибки правописания и грамматические ошибки. В некоторых заголовках были пропущены или неверно использованы неопределенный артикль "а" и определенный артикль "the", потому что в русском языке не используются артикли. Теперь российские операторы пытаются избежать обнаружения, копируя и вставляя куски текстов из других источников прямо в свои посты. Когда в октябре Facebook закрыл 50 учетных записей, связанных с Агентством интернет-исследований, многие из постов содержали тексты, скопированные из Wikipedia, а также из The Atlantic и других изданий, сообщил Бен Ниммо, исследователь из Graphika, который занимается расследованием дезинформации", - говорится в статье. Ранее: Посты фермы троллей были многословны и включали много хэштегов. Сейчас: Группа использует меньше текста и немного хэштегов. Иногда это просто репосты скриншотов. "Компьютерные программы все лучше справляются с обработкой больших текстовых объемов (...). Это означает, что они лучше распознают характерные сигналы манипулирования в соцсетях, такие как семантические ошибки и распространенные хэштеги. В результате ферма троллей теперь использует меньше текста в постах и меньше хэштегов. (...) Вместо того, чтобы писать собственные тексты, ферма троллей теперь также публикует скриншоты твитов, созданных настоящими американцами. Компьютерные программы обычно не сканируют изображения на наличие текста", - сообщает издание. Ранее: Российская группа пыталась набрать большое количество подписчиков в Facebook и Instagram. Сейчас: Похоже, что группа пытается скрывать свои аккаунты, что приводит к уменьшению числа подписчиков. "С 2014 по 2017 год ферма троллей вела аккаунты в Facebook (...)", которые имели огромное количество подписчиков. (...) Теперь тематические аккаунты с политически спорным контентом и большим количеством подписчиков считаются подозрительными. Таким образом, россияне, как представляется, усерднее работают над тем, чтобы спрятаться, используя аккаунты, у которых меньше подписчиков", - отмечает газета, добавляя, что более половины удаленных в прошлом году аккаунтов в Instagram, связанных с российской фермой троллей, имели менее 5 тыс. подписчиков. (...) Ранее: Ферма троллей отмечала картинки водяными знаками и логотипами. Сейчас: Группа, как представляется, удаляет водяные знаки или размывает их. "Одна из распространенных характеристик постов фермы троллей в прошлом заключалась в том, что на ее изображениях были нанесены водяные знаки - логотип, текст или рисунок, наложенные на другое изображение - как способ для группы набрать большее число последователей для своих страниц в Facebook. Но в последнее время группа использовала те же изображения, но удаляла логотип или размывала его, а иногда изменяла подписи, используя другие шрифты. Это помогло скрывать, что она стоит за постами, указала Саманта Брэдшоу, исследователь из Оксфордского института интернета", - говорится в статье. "Теперь, когда многие из известных российских страниц были идентифицированы, использование водяных знаков является палкой о двух концах, поскольку оно также может помочь модераторам контента отследить и закрыть более крупные сети дезинформации", - сказала она. Ранее: Ферма троллей создавала аккаунты на Facebook, чтобы сеять раздоры в США. Сейчас: Россияне, как представляется, используют местных жителей и СМИ для публикации постов в Facebook. "Ранее группа троллей напрямую создавала аккаунты в Facebook, чтобы влиять на американцев. Теперь она, похоже, нанимает местных жителей, чтобы открывать аккаунты в социальных сетях - эта практика известна как "франчайзинг", и она добавляет слой камуфляжа. Этот метод был обнаружен в прошлом году", - отмечает The New York Times, напоминая что "Facebook удалил аккаунты, которые вели операцию по дезинформации, связанную с людьми, ассоциируемыми с фермой троллей. Эта операция была нацелена на то, чтобы повлиять на людей в Африке. Для этой кампании россияне, по-видимому, нанимали отдельных лиц или местные медийные организации в африканских странах для публикации пропаганды и фейкового контента в социальной сети от их имени. (...)" "По словам Алекса Стамоса, исследователя из Стэнфордской интернет-обсерватории, эти кампании имеют значение для президентских выборов 2020 года в США и что русские, вероятно, будут сотрудничать с американцами с тем, чтобы они публиковали политически подстрекательский контент в Facebook", - отмечается в статье. Источник: The New York Times