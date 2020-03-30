Цифровой секс-скандал шокировал Южную Корею

"В Корее разоблачили огромную сеть чатов сексуального содержания. Более 5 млн людей подписали онлайн-петиции о жестком наказании их владельца и всех пользователей", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Ни один секс-скандал не взбудоражил Южную Корею так, как дело 24-летнего Чо Джу-Бина. На протяжении нескольких месяцев молодой человек шантажировал 74 женщин, среди них 16 несовершеннолетних девочек, заставляя их присылать ему видео сексуального характера, некоторые из которых содержали элементы насилия. Затем он делился видео в чатах приложений наподобие Telegram с десятками тысячами пользователей в обмен на криптовалюту", - передает издание.

"Чо привлекал молодых женщин и девочек объявлениями о работе, а затем, как говорят следователи, просил их за деньги присылать фото без одежды. Потом он угрожал им, что опубликует фотографии, если они не пришлют ему секс-видео. Но корейцев испугала не глубочайшая жестокость Чо, а масштаб его сети", - отмечает автор статьи.

"По данным следователей, в чатах состояло в общей сложности 260 тыс. человек. (...) В связи с этим более 5 млн корейцев, почти 10% населения, потребовали в онлайн-петициях, чтобы следователи опубликовали имя подозреваемого, которое до этого не называлось".

24 марта полиция сдалась перед гневом населения и опубликовала имя Чо, его возраст и фотографию. Сам мужчина извинился перед камерами, попросив прощения у всех, кто пострадал от его действий.

"Однако некоторым корейцам, собравшимся перед отделением полиции, было не до снисходительности. Они оскорбляли подозреваемого и призывали юстицию назначить ему максимальное наказание. При этом граждане хотят привлечь к ответу не только Чо: в онлайн-петициях они призывают власти найти пользователей чатов, опубликовать их имена и предать суду".

"Вопрос о том, удастся ли это, пока остается открытым, - отмечает издание. - Приложение Telegram известно тем, что защищает личные данные своих пользователей. Разработчики даже переехали из России в Дубай, чтобы быть менее уязвимыми. К тому же они распределили данные на серверах в разных странах".

"Впрочем, судя по текущему настроению, клиентам Чо едва ли можно надеяться на то, что они останутся анонимными. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал преступление "ужасным", а требования граждан "оправданными", заявив также об упорном преследовании цифровых преступлений сексуального характера".

"Комиссия по связи, занимающаяся мониторингом интернет-сервисов, уже объявила, что сможет установить участников чатов и опубликовать их имена. По-видимому, полиция ведет следствие в обход Telegram: для идентификации участников секс-сети были изучены три криптовалютные биржи, через которые получал оплату Чо. Имена 126 пользователей уже известны, 16 из них, включая Чо, арестованы".

"Пользователям грозят жесткие наказания. (...) Председатель правящей демократической партии обещал, что борьба с цифровыми преступлениями сексуального характера, включая съемку скрытой камерой, должна вестись так же жестко, как борьба с эпидемией коронавируса", - передает Neue Zürcher Zeitung.