30 марта 2020 г. Бен Ноубл | The Telegraph "Кремль в ужасе от мысли о том, что Путин может заразиться Covid-19, и весь режим рухнет" "Учитывая "необычно высокий" уровень активности российского военно-морского флота в Северном море и Ла-Манше, может быть заманчивым рисовать себе картину зловещей Москвы, где президент Владимир Путин руководит операциями с позиции полного контроля. Но это было бы неправильно. Эта демонстрация силы происходит во время тревоги России перед лицом пандемии коронавируса и - проблемы преемственности самого Путина", - пишет на страницах британской газеты The Telegraph Бен Ноубл, преподаватель и специалист по российской политике в Университетском колледже Лондона в Школе славянских и восточноевропейских исследований и старший научный сотрудник Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Москве. "Политическое руководство России только недавно начало признавать серьезность коронавируса. В своем обращении к нации 25 марта Путин неохотно отложил общенациональное голосование по конституционным изменениям, которые позволят ему оставаться у власти в качестве президента до 2036 года. (...) Тем не менее, режим обеспокоен тем, что изменения в общественном мнении могут сделать проведение голосования рискованным. Голосование будет восприниматься в широких слоях как плебисцит по Путину отлично - и если экономические проблемы, связанные с падением цен на нефть, ослаблением рубля и коронавирусом, ухудшатся, тогда россияне вполне могут выплеснуть свой гнев на избирательных участках", - полагает автор. "Путин уже в уязвимом положении", - считает Ноубл, указывая на данные опросов, проведенных "Левада-центром", согласно которым рейтинг одобрения Путина заметно снизился с февраля по март этого года, а 47 % россиян ответили, что не одобряют конституционную реформу, и только 46% граждан хотят видеть Путина президентом после 2024 года. (...) "Если Путин не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, то кто будет? Вопросы преемственности становятся еще острее во время пандемии, - пишет Ноубл. - По мнению многих, здоровье у российского президента хорошее. Но по возрасту - 67 ему лет - он попадает в явную категорию риска для вируса. Что будет, если Путин станет недееспособным или умрет? Формально статья 92 российской конституции гласит, что если президент не в состоянии выполнять свои обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр. Однако (...) гораздо важнее неформальная динамика и баланс сил между конкурирующими элитными группами. Одной из причин того, что Путин так долго остается у власти, является его очевидная способность сохранять мир между этими враждующими группами". "То, что Путин не подготовил однозначного человека или группу людей, которые могли бы взять на себя руководство страной, может позволять ему чувствовать себя в большей безопасности, когда он у власти, но это ставит под угрозу систему и страну, если он будет выхвачен из картины без предупреждения. Другими словами, забота о безопасности в настоящее время подвергает риску структурную стабильность режима в долгосрочной перспективе - это ключевая слабость персоналистского правления", - указывает Ноубл. "Кремль осознает эту экзистенциальную угрозу. Он также знает, что и члены элиты осознают это слабо место. Этим объясняется шквал новостных брифингов с изложением шагов, предпринимаемых для защиты Путина от вируса (...). И эти шаги сами по себе не удивительны. Защита политического руководства важна в любом государстве; непрерывность управления является ключевым фактором. Но интересна информационная кампания. Цель состоит не только в том, чтобы успокоить общественность: цель в том, чтобы предотвратить любые спекуляции внутри элиты о том, что Путин может заболеть и не сможет управлять, учитывая возможное раннее начало борьбы за власть, к которой это может привести. И это согласуется с существующими политологическими исследованиями, которые показывают, что дворцовые перевороты стоят за 'большим количеством свержений недемократических лидеров, чем народные восстания на улицах", - отмечает Ноубл, заключая, что "(...) хотя российские военные корабли вызывают обеспокоенность в Великобритании, сам Кремль обеспокоен уязвимостью Путина в отношении неопределенностей, связанных с коронавирусом, и того, что это означает для его политического будущего". Источник: The Telegraph