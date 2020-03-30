Мошенники инсценировали фейковые футбольные матчи

"Футбольные матчи не проводятся сейчас почти нигде - и преступники, очевидно, пытаются на этом заработать. Сообщается, что на Украине и в России они использовали неясную текущую ситуацию для того, чтобы инсценировать матчи и делать на них ставки", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Запланированные футбольные матчи на Украине и в России попали в поле зрения следователей из-за подозрения в мошенничестве на ставках. (...) Франческо Баранка, глава комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола, подтвердил инциденты в разговоре с Die Welt".

Матчи, подвергшиеся манипуляциям, либо вовсе не проводились, либо инсценировались так, чтобы игры оканчивались нужным результатом.

"Баранка видит взаимосвязь между предполагаемыми манипуляциями и пандемией коронавируса, которая привела к запрету крупных мероприятий по всему миру. (...) Баранка убежден, что мошенники систематически инсценируют фейковые матчи по всему миру - прежде всего на Украине и в России. Под подозрение, по его словам, попали десятки матчей. "Обман ужасный. Я такого еще не встречал", - сказал Баранка".

"На Украине речь среди прочего идет о четырех матчах второстепенных команд, ставки на которые можно было сделать в букмекерских конторах 25 и 26 марта. Одним из матчей был поединок между ФК "Бердянск" и ФК "Таврия". По данным букмекеров, после первого тайма, сыгранного вничью, матч закончился со счетом 1:5. "Букмекеры сообщили мне в четверг, что до начала игры они получили высокие ставки именно на такой исход матча", - сказал Баранка".

"В четверг Украинская ассоциация футбола связалась с участвовавшими клубами. "Президенты заверили нас, что они ни о чем не знали и что их команды вообще не принимали участия в матчах", - заявил Баранка. Примечательно, что страница ФК "Бердянск" в Facebook существует только с 21 марта, а все сообщения на ней касаются матчей, которые теперь находятся под подозрением в манипуляции", - отмечает издание.

В УЕФА в ответ на запрос издания отказались комментировать ситуацию. Компании Sportradar и Genius Sports, занимающиеся мониторингом деятельности букмекерских компаний, также оставили письменные запросы без ответа.

"Обман с матчами, называемыми также "матчи-признаки", происходит следующим образом: мошенники регистрируют в букмекерских компаниях матчи между реально существующими, зачастую второстепенными клубами. Если букмекеры берут матч в онлайн-формат, они отправляют для наблюдения за игрой так называемого скаута. Либо такой матч вообще не проходит или же в нем играют не настоящие команды, а обученные актеры, которые, по поручению мошенников, обеспечивают нужный ход игры. Очевидно, что скаут в таких случаях тоже вовлечен в обман", - поясняет издание.

"Ставки на спорт уже давно превратились в миллиардный бизнес. В 2018 году их мировой оборот, по данным Европола, составил около 1,6 трлн евро. (...) Мошенничество на спортивных мероприятиях давно открыли для себя в качестве источника дохода мафиозные группировки и синдикаты. Власти и спортивные ассоциации годами безуспешно пытаются минимизировать мошенничество. Расследование, проведенное в конце 2019 года изданиями Welt am Sonntag и ZDF, показало, что в один только скандал вокруг ставок на теннис было вовлечено около 150 игроков. Расследование этого дела продолжается", - передает Die Welt.