30 мая 2018 г. Маттатиас Шварц | The New York Times Кто убил протестующих в Киеве? 3D-модель содержит подсказки "20 февраля 2014 года Эвелин Нефертари, аспирантка, живущая на Западной Украине, наблюдала за самым кровопролитным днем в новейшей истории своей страны", - пишет в The New York Times журналист Маттатиас Шварц. Тогда в Киеве, по подсчетам автора, "погибли 4 полицейских и 48 протестующих". Нефертари решила воссоздать картину случившегося. Автор пишет: "Большинство людей погибли в течение 30 минут на отрезке городского ландшафта длиной в несколько сотен футов. События развивались перед объективами десятков видеооператоров, смартфонов и камер наружного наблюдения. Но эти запечатленные фрагменты того дня были отодвинуты на второй план пререканиями о том, что зафиксировано на этих кадрах в действительности. Заявления скорбящих активистов, обвинявших украинские военизированные силы в стрельбе по протестующим, сшиблись с опровержениями Януковича, который позднее показал на суде, что убийства были элементом "спланированной провокации" и "псевдооперации", осуществленной самими протестующими, - заговором при поддержке США, целью которого было его отстранение от власти. Пророссийские источники зашли еще дальше, проталкивая версию, что убийства 20 февраля были "операцией под фальшивым флагом", которую осуществляли снайперы, связанные с протестующими, или наемники из Грузии, которые, как утверждалось, стреляли сверху, с соседних зданий". "Нефертари начала собирать и синхронизировать обрывки видеозаписей из интернета и выпусков новостей. Казалось, задача непосильная, поскольку съемки велись в разных местах под разными углами, изобиловали посторонним шумом", - пишет автор. И все же в первую годовщину убийств Нефертари выложила на YouTube 164-минутную видеозапись. "Спустя три года сокровищница видеозаписей Нефертари стала зародышем еще более сложной аналитической работы - изощренной мультимедийной презентации, где сделана попытка воссоздать смерть трех протестующих такими методами, как трехмерное лазерное сканирование городского ландшафта, баллистический анализ и результаты патологоанатомических вскрытий. Комбинирование такого множества разнородных источников информации в единой трехмерной модели почти не имеет прецедентов. Кропотливая работа по установлению даты и места конкретных видеозаписей выполнялась при содействии искусственного интеллекта, который помог упорядочить и синхронизировать колоссальные объемы отснятых материалов. Теперь этот проект по реконструкции событий, ассемблированный на миниатюрном персональном компьютере и принятый украинским уголовным судом в качестве доказательства, может сыграть ключевую роль на суде над пятью полицейскими, которые, по версии украинской прокуратуры, несут ответственность за убийства", - говорится в статье. В апреле 2014 года в Киеве прокуратура начала расследование убийств 20 февраля. Она "надеялась предъявить обвинения подразделению "Беркута", которое, по-видимому, заняло огневые позиции за баррикадой на Институтской улице", пишет автор. Большинство сотрудников подразделения бежало в Россию, 5 человек были арестованы до суда, никто из них не признавал своей вины. "Пули, от которых погибли многие протестующие, на тот момент давно пропали, а без них было бы невозможно проследить обратный путь - от трупа до конкретной единицы оружия. Прокуратуре пришлось искать другой способ", - сообщает автор. "Спустя несколько месяцев после завершения акций протеста адвокаты, представляющие родственников погибших протестующих, стали работать совместно с прокуратурой, пытаясь создать реконструкцию стрельбы, которую суд мог бы принять в качестве доказательства. Они узнали о проекте Нефертари и связались с ней", - пишет издание. В 2015 году адвокаты Павел Дикан и Александра Яценко познакомились на конференции в США с Брэдом Сэмюэльсом, одним из руководителей американской фирмы SITU, которая занимается как традиционной работой в сфере архитектуры, так и проектами в области прав человека, связанными с архитектурной криминалистикой. Сэмюэльс сделал доклад о расследовании гибели палестинского протестующего Бассема Абу Рахмаха. Он договорился с Диканом и Яценко о сотрудничестве. "Смерть выбранных для видеопрезентации трех протестующих - тех, чьих родственников представляли Дикан и Яценко, - была запечатлена множеством камер", - пишет автор, сообщая, что это были 30-летний юрист Игорь Дмитриев, 40-летний Андрей Дигдалович и 47-летний Юрий Паращук. "Никто из них не был вооружен", - подчеркивает автор. Адвокаты передали экспертам более 400 видеозаписей. SITU выбрала из них неполных два десятка, имевших прямое отношение к соответствующим делам. "Затем, совместно с теми, кто работал на местах на Украине, они создали виртуальную модель Институтской улицы", - говорится в статье. Когда пуля преодолевает звуковой барьер, слышен треск. "Те, кто находится на направлении стрельбы, слышат треск за долю секунды до глухого шума или рокота самого выстрела. По делу о Майдане SITU привлекла специалиста по баллистике, который замерил промежутки времени между треском и рокотом. Эта разница во времени позволила установить максимальное и минимальное расстояние между стрелком и камерой. SITU начертила "интересующую зону" в форме бублика", - говорится в статье. Эксперты разместили тела погибших на виртуальной модели. Были проведены линии от входных и выходных отверстий раневых каналов с погрешностью в 5 градусов. Получились конусы, превратившие "интересующую зону" в узкие сегменты. "В первых двух случаях сегменты пересеклись с позицией, которую "беркутовцы" обороняли за баррикадой; в третьем сегмент пересекался с позицией позади вереницы грузовиков. Когда расследование шло уже год с лишним, в офис SITU поступила одна из ключевых дополнительных видеозаписей, добытых Нефертари. Это кадры с камеры видеонаблюдения на здании Украинского национального банка, они четко демонстрируют "беркутовцев" на позициях сзади их передовой линии. Во всех трех случаях можно видеть, как конкретные полицейские целятся и стреляют из своих автоматов в моменты, предшествующие смертям жертв", - говорится в статье. SITU отправила свою работу в украинский суд. "Уголовный суд никогда не принимал столь технически сложных доказательств, - сказала Яценко в интервью автору. - Это важная веха". Автор сообщает: "Нефертари тем временем продолжает работу над своим проектом - все более амбициозной реконструкцией всего восстания на Майдане, куда будут включены все жертвы". Источник: The New York Times