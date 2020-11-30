Россия хочет смешать собственную вакцину с вакциной от AstraZeneca

"Вакцина от AstraZeneca обладает сравнительно низкой эффективностью. Теперь Россия предлагает компании сотрудничество - чтобы среди прочего компенсировать недостатки собственного препарата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"На первый взгляд, российское предложение может быть и насмешкой, и помощью, - отмечает журналист Андре Баллен. - После неудачного испытания вакцины британско-шведский фармацевтический концерн AstraZeneca подвергся жесткой критике. И тут поступило неожиданное предложение из Москвы: вакцину из Кембриджа можно усовершенствовать с помощью российского "Спутника V", предложил НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи".

"Институт Гамалеи стал первым в мире исследовательским центром, которому уже летом удалось зарегистрировать свою вакцину. (...) Тогда официальные лица России говорили о "моменте спутника" - намекая на шок, который вызвал у западных держав запуск в космос первого советского спутника в качестве доказательства технического превосходства Москвы. Соответствующее название "Спутник V" вскоре получила и вакцина. Впрочем, она была зарегистрирована еще до проведения решающей третьей фазы испытаний, которую препарат проходит сейчас (...)", - говорится в статье.

"Несмотря на неоднократные сообщения о заражении испытуемых, согласно официальным данным, результаты испытаний выдающиеся: если изначально речь шла об эффективности около 90%, то, как только конкуренты Pfizer/Biontech и Moderna стали сообщать о более высоких результатах, разработчики вакцины изменяли статистические показатели в лучшую сторону. (...) Сейчас в официальном Twitter-аккаунте РФПИ и вовсе говорится об эффективности в 95%", - отмечает издание.

"На первый взгляд кажется неясным, зачем на фоне официального успеха "Спутнику V" нужно сотрудничать с AstraZeneca. Однако одна фраза в предложении Института Гамалеи обращает внимание на возможный недостаток российского препарата: восхваляя свою помощь в повышении эффективности вакцины AstraZeneca, он незаметно добавил: "Комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации".

"В отличие от западных вакцин "Спутник" предназначен только для однократной вакцинации, что означает, что после исчезновения антител ревакцинация будет невозможной. Проблема состоит в том, что в настоящий момент клинически не испытано, как долго вакцина сохраняет свое действие и защищает пациентов", - поясняет автор статьи.

"В этом может заключаться одна из причин заинтересованности российского производителя вакцины в международном сотрудничестве. Вторая причина кроется в низких производственных мощностях российской фармацевтической промышленности. Чтобы действительно распределить вакцину среди миллионов людей, ее необходимо произвести в соответствующем количестве. Для этого нужны большие биореакторы, которых в России не хватает", - констатирует Handelsblatt.