После "смерти мозга" есть жизнь

"Как НАТО может преодолеть свой кризис? Эксперты, назначенные генеральным секретарем Столтенбергом, предлагают радикальное лечение, которое нарушает основные принципы альянса", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Единоличные военные инициативы важных членов альянса, сомнения в верности США союзу, затянувшийся спор о распределении нагрузки - НАТО уже давно привлекает внимание прежде всего тревожными сообщениями о спорах и отсутствии единства внутри альянса", - отмечают авторы статьи Маттиас Гебауэр и Кристиане Хоффманн.

"Поставленный Макроном диагноз о "смерти мозга" альянса (...) побудил генсека НАТО Йенса Столтенберга к тому, чтобы в декабре прошлого года на саммите глав государств и правительств поручить группе экспертов разработать предложения о реформе альянса".

"Под заголовком "НАТО-2030, объединение для новой эры" эксперты представили свое заключение. Речь идет о том, чтобы в грядущем десятилетии адаптировать оборонительный союз к "новой и весьма отличающейся обстановке", говорится в резюме 67-страничного документа, имеющемся в распоряжении Der Spiegel. Альянс должен стать более дееспособным и в кризисных ситуациях должен будет действовать быстрее и прежде всего более сплоченно", - передает издание.

"При этом для того, чтобы улучшить дееспособность НАТО, эксперты предлагают ряд нарушающих основные принципы альянса мер в ущерб его единству", - указывают авторы статьи.

"Так, например, планируется ограничить право вето и тем самым смягчить принцип единогласия. К тому же возможным должно стать создание внутри НАТО добровольных коалиций, благодаря чему в будущем альянс сможет быть активным и тогда, когда не все страны-члены союза одобрят какую-либо миссию".

"В докладе экспертов из десяти государств НАТО, в том числе Германии, США, Франции и Турции, без прикрас высказывается беспокойство по поводу внутренней сплоченности альянса, упоминаются "напряженность и разногласия относительно основополагающих ценностей" НАТО, а также разное восприятие угроз партнерами", - передает издание.

"Эксперты предупреждают, что, например, Россия и Китай могут использовать отсутствие единства в альянсе в своих интересах. В качестве "центральной политической задачи" называется усиление сплоченности НАТО и укрепление трансатлантического альянса".

"В стратегическом анализе доклада речь идет прежде всего о внешних угрозах, системных соперниках России и Китае, террористической угрозе, нестабильности южной границы НАТО", - передает Der Spiegel.

"Однако действительной предпосылкой для доклада стали критические тенденции внутри союза, а именно опасение, что в среднесрочной перспективе США могут перестать быть гарантом безопасности Европы, дискуссия о будущих отношениях между НАТО и ЕС (...) и растущее отчуждение партнерской страны Турции, которая подвергает альянс особому испытанию на прочность из-за единоличных военных действий на севере Сирии и особых отношений с Россией", - говорится в публикации.

В рекомендациях экспертов "говорится, что в отношениях с Россией союз должен продолжать комбинировать сдерживание и диалог, должен более интенсивно заниматься стратегическим вызовом со стороны Китая и продолжать предпринимать усилия по контролю за вооружениями".

"Больше споров, вероятно, вызовут предложения о более тесном сотрудничестве между НАТО и ЕС, - отмечает издание. - (...) Так, авторы предлагают провести следующий саммит НАТО в формате встречи с главами государств и правительств ЕС, чтобы обсудить будущее сотрудничество. Эта идея, вероятно, встретит сопротивление прежде всего в Анкаре и Лондоне, где - по разным причинам - критически смотрят на более тесное сотрудничество между альянсом и ЕС. Также неясно, как отнесутся к этому США при новом президенте Джо Байдене".

"Вероятно, еще более сильным будет противостояние идеям о смягчении принципа единогласия. В документе критикуется, что альянс все чаще блокируется правом вето отдельных членов. В качестве решения эксперты предлагают сделать невозможным применение права вето ниже министерского уровня. (...) К такому ограничению критически отнесутся не только такие участники альянса, как Турция или Венгрия, использовавшие свое право вето в прошлом для блокировки решений. (...). Также и в Берлине скептически относятся к этому предложению. В министерстве обороны ФРГ опасаются, что ограничение принципа единогласия может поставить под угрозу фундамент НАТО как блока. Также и добровольные коалиции внутри НАТО могут, с точки зрения Германии, негативно повлиять на боеспособность альянса".

"Авторы документа также не приняли во внимание избрание Джо Байдена новым президентом США. Если в лице Байдена в Белом доме теперь снова окажется президент, не считающий, что альянс изжил себя, и не ставящий под сомнение обязательство взаимной военной помощи, это укрепит единство и надежность союза в большей степени, чем любая реформа", - пишет Der Spiegel.