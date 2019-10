30 октября 2019 г. Валери Хопкинс, Майкл Пил и Генри Фой | Financial Times Переговоры Орбана и Путина усугубляют беспокойство по поводу российских связей Венгрии "В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет у себя президента России Владимира Путина для переговоров, что вносит вклад в беспокойство среди западных союзников Будапешта по поводу его растущих связей с Москвой. Два лидера обсудят деловые и долгосрочные энергетические сделки в ходе последней в серии встреч - пятой с начала 2016 года, которые сделали Венгрию одним из ближайших союзников России в ЕС и подчеркнули политическое сходство между двумя самоназванными бичами западного либерализма", - пишет Financial Times. "Орбан - не промах, и он очень хорошо ведет эту игру, - считает Томас Валасек, директор исследовательского центра Carnegie Europe и бывший посол Словакии в НАТО. - Для внутриполитического выживания ему нужна модель, довольно похожая на российскую, позволяющая ему использовать ресурсы государства, чтобы оставаться у власти". "(...) После прихода к власти в 2010 году он стремился к более тесным связям с Москвой, в то же время сталкиваясь с Брюсселем. Хотя европейские дипломаты говорят, что Венгрия не преследует откровенно прокремлевскую повестку дня в ЕС или НАТО, некоторые ее политические позиции и ее растущие экономические связи с Россией вызвали обеспокоенность у тех, кто с подозрением относится к намерениям и влиянию Путина", - отмечается в публикации. Издание указывает, что Будапешт с 2017 года "блокировал встречи между министрами альянса НАТО и их украинскими коллегами". "Будапешт утверждает, что Киев дискриминирует этническое венгерское меньшинство, в том числе посредством закона, который запрещает обучение на венгерском языке, - напоминает газета. - По словам одного европейского дипломата, Венгрия - к возможной выгоде России - фактически "держит в заложниках отношения НАТО с Украиной" в очень чувствительное время. Орбан также неоднократно критиковал санкции ЕС против России (...), хотя и соблюдает их. (...) Венгрия также защищала транзит оружия через свою территорию из России в Сербию, который блокировали другие члены НАТО. А недавно Орбан содействовал переводу Международного инвестиционного банка из Москвы в Будапешт, ведя переговоры о дипломатическом иммунитете для его сотрудников". Крошечная капитализация и масштаб получаемых льгот МИБ (экстерриториальный правовой и безналоговый статус, право распоряжаться денежными средствами без использования международной системы SWIFT), как указывает Financial Times, "заставили западных дипломатов почесать в затылке". "В то время как некоторые из центрально-европейских соседей Венгрии пытаются уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, сама она движется в противоположном направлении", - пишет газета, выделяя сотрудничество с "Газпромом" и "Росатомом". "(...) "Газпром" ведет переговоры с Болгарией и Сербией о строительстве трубопровода, по которому газ будет транспортироваться из Турции по новому трубопроводу TurkStream под Черным морем в Европу - шаг, который сделает Венгрию главной транзитной страной и может значительно увеличить объем российского газа, проходящего через Будапешт", - говорится в статье. "Орбан и Путин, скорее всего, обсудят планы строительства российской атомной электростанции в Пакше в центральной части Венгрии (...), но критики говорят, что условия неблагоприятны для Будапешта, потому что контракты на поставку топлива, запасные части и ремонт были переданы россиянам. (...) Оппоненты утверждают, что, несмотря на средства, вложенные в проект, его следует остановить из-за высокой стоимости электроэнергии, которую будет производить станция", - пишет издание. "(..) Орбан два раза подряд приезжал в Санкт-Петербург на летние каникулы, а с Путиным встречался в 2018 году, но Андрас Рач, который исследует венгерско-российские отношения в Немецком совете по международным отношениям, считает, что хотя отношения развиваются, взаимный интерес не основывается на дружбе", - говорится в статье. "Венгрия - это, прежде всего, страна НАТО. Какие бы то ни было дружеские отношения со страной НАТО невообразимы, - указывает он. - Это партнерство на основе интересов с большой нехваткой доверия с обеих сторон... Но, что касается России, через Венгрию можно влиять как на ЕС, так и на НАТО, и именно это имеет значение". Источник: Financial Times