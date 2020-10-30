850 000 пока неоткрытых вирусов животных могут инфицировать людей, предупреждают ученые

"У птиц и млекопитающих может быть до 850 тыс. пока еще не обнаруженных вирусов, которые однажды могут заразить людей, предупреждают ученые. В новом докладе международная группа, состоящая из 22 экспертов, указывает, что без действий по защите дикой природы пандемии будут более частым и серьезным явлением. Они добавили, что необходимо переключиться на предотвращение возникновения зоонозных заболеваний с реагирования на них с помощью мер общественного здравоохранения и новых вакцин", - пишет Daily Mail.

"Только такой подход, по мнению экспертов, позволит нам "избежать эпохи пандемий". Это требует прекращения неэкологичного использования окружающей среды, включая вырубку лесов, интенсивное сельское хозяйство и торговлю/потребление диких видов. Последнее привело к увеличению контактов между дикой природой, домашним скотом и людьми и "приводило почти ко всем пандемиям", отмечается в докладе".

"Рекомендуемые меры включают налоги на производство мяса и выращивание домашнего скота, ограничение торговли тех видов диких животных и растений, которые обладают повышенным риском, и более эффективные природоохранные меры", - говорится в статье.

"По оценкам экспертов, такие шаги обойдутся примерно в 31-45 млрд фунтов (40-58 млрд долларов) в год - это лишь небольшая часть затрат на борьбу с пандемиями, такими как COVID-19. К примеру, по данным на июль текущего года, на борьбу с коронавирусом было потрачено 6-12 трлн фунтов (8-16 трлн долларов)", - передает Daily Mail.

"Доклад был составлен группой из 22 экспертов, включающих биологов, экологов и специалистов по заболеваниям, созванной Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). Они предупредили, что около 540-850 тыс. пока еще не обнаруженных вирусов у птиц и млекопитающих, таких как летучие мыши, грызуны и приматы, могут обладать способностью заражать людей или развить такую способность со временем".

"Риски такого распространения стремительно растут: каждый год у людей возникает более пяти новых болезней, каждая из которых может иметь пандемический потенциал", - утверждается в публикации.

Однако в докладе говорится, что было бы неправильно обвинять дикую природу в возникновении этих болезней, потому что пандемии, в том числе COVID-19, вызваны деятельностью человека и их воздействием на окружающую среду.

"Причина пандемии COVID-19 или любой современной пандемии не составляет великой тайны, - считает председатель группы IPBES и президент EcoHealth Alliance Питер Дашак. - Те же виды деятельности человека, которые вызывают изменение климата и сокращение биоразнообразия, также создают риск пандемии из-за своего воздействия на нашу окружающую среду".

"Изменения в способах использования земли; расширение и интенсификация сельского хозяйства; неэкологичные торговля, производство и потребление подрывают природу и ведут к увеличению контактов между дикой природой, домашним скотом, патогенами и людьми", - констатировал он.

"Это путь к пандемиям, - подчеркнул он. - Мы можем избежать эры пандемий, но это требует гораздо большего внимания к профилактике в дополнение к реагированию".

"Изменения в том, как используется земля, такие как увеличение вырубки лесов, строительство населенных пунктов в районах дикой природы и рост растениеводства и животноводства, стали причиной более 30% болезней, появившихся с 1960 года", - указывает издание.

"В докладе предупреждается, что торговля и потребление диких животных для производства продуктов питания, лекарств, меха и превращение диких животных в домашних питомцев привели к утрате биоразнообразия и возникновению новых болезней, включая SARS и COVID-19, и представляют серьезный риск в будущем. Изменение климата также, вероятно, внесет существенный вклад в будущие пандемии, стимулируя перемещение людей и диких животных".

"Без превентивных стратегий пандемии будут возникать чаще, распространяться быстрее, уносить жизни большего количества людей и оказывать более разрушительное воздействие на мировую экономику, чем когда-либо прежде", - предупреждают авторы доклада.

"Возможные варианты снижения риска пандемий включают минимизацию расширения сельского хозяйства, а также ограничение торговли и использования таких продуктов, как мясо, пальмовое масло, экзотические породы древесины и продукты, требующие добычи из земли, указывают авторы документа. В докладе также содержится призыв к более экологичному сельскому хозяйству, более здоровому питанию, включая "ответственное" мясоедение, и к введению стимулов для компаний, чтобы они воздерживались от видов земледелия и продуктов с высоким риском пандемии", - пишет Daily Mail. (...)