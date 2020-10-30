Восхваление терроризма: удручающее количество онлайн-ненависти после убийства Самюэля Пэти

"(...) За то, что Самюэль Пати обучал своих учеников свободе слова, показывая им карикатуры на пророка Мухаммеда в сатирическом журнале Charlie Hebdo, 16 октября его обезглавили. Это террористическое убийство вызвало "всплеск ненависти" в социальных сетях, с сожалением говорит один сотрудник французской полиции на условиях анонимности. "Люди звонили в полицейский участок, увидев комментарии, которые они сочли провокационными", - добавляет он. Пользователи интернета часто изобличали "гнусный" теракт, совершенный перед зданием коллежа в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин), где преподавал учитель истории. Однако другие с легкостью оправдывали действия террориста, сочтя рисунки пророка настоящей провокацией", - пишет журналистка Le Figaro Этьена Жакоб.

"(...) В записке для служебного пользования министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовать от спецслужб уделять особое внимание "сообщениям, распространяемым в социальных сетях, содержащим призывы к ненависти, основанные на сепаратистских обличительных речах или содержащие восхваление терроризма или даже прямые призывы к совершению насильственных действий". Чтобы возглавить контратаку, государство запланировало создать подразделение по борьбе с "анти-республиканским дискурсом" в социальных сетях", - указывает автор статьи.

"Но прежде чем будут приняты законы по этому поводу, уже сейчас необходимо противодействовать потоку комментариев, направленных на разжигание ненависти. Все это происходит в контексте более высокой, чем когда-либо, террористической угрозы во Франции и с учетом того, что в четверг в Ницце произошел новый теракт. Цифры поразительны, если не сказать больше. С 16 по 27 октября, менее чем за две недели, было начато 174 судебных разбирательства, и 109 людям было предъявлено обвинение в действиях, совершенных после теракта. Среди этих разбирательств 84 были начаты на основании "публичного восхваления террористического акта" или "прямой провокации террористических актов", рассказывает Le Figaro один источник в судебной системе. Кроме того, ведется 54 расследования по статьям "угроза убийством, насилием или унижением", добавляет тот же источник".

"(...) Еще один интересный момент заключается в том, что авторы сообщений, направленных на разжигание ненависти в интернете, как правило, довольно молоды. Большинство из 109 человек, которым предъявлено обвинение, моложе 50 лет, а 57% - моложе 35 лет. "Есть два типа случаев: молодые люди, которые не осознают значения своих высказываний, но при этом не проявляют никаких признаков радикализации, или даже не задумываются о том, что они публикуют. И есть настоящие радикалы, которые пытаются узаконить свои действия вполне осознанно", - анализирует наш полицейский источник. Такие как 22-летний чеченец, задержанный в Блуа за восхваление терроризма. Во время обыска в его доме жандармы обнаружили у этого рецидивиста много оружия и ножей. Однако на допросе этот человек отрицал свою радикализацию", - резюмирует Этьена Жакоб.