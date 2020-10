Меланья Трамп испытывает отвращение к своему мужу, утверждает бывшая и близкая помощница Трампа

"(...) Я очень осторожна, когда нужно комментировать динамику супружеских отношений, потому что никогда не знаешь, что происходит наедине", - объяснила Омароса Маниголт-Ньюман, бывшая помощница Дональда Трампа и

директор по коммуникациям в Управлении Белого дома по связям с общественностью.

Тем не менее, в телепрограмме "Лоррейн" ведущей Лоррейн Келли во вторник, 27 октября, она описала союз президентской пары как "странный", - пишет Le Figaro.

"Я знаю эту пару с самого начала их отношений, - заявила она. - Они поженились через год после выхода в эфир "Ученика" (в 2004 году Омароса Маниголт-Ньюман участвовала в первом сезоне реалити-шоу)". И затем продолжила: "То, что я видела за последние семнадцать лет, способно вызвать у вас головокружение. Иногда они ценят друг друга, но иногда она испытывает к нему отвращение". Автор вышедшей в 2010 году книги "Мой путь в искусстве: Руководство Момаросы по проживанию яркой энергичной жизни", ("Art My Way: Momarosa's Guide to Living a Vibrant Energetic Life"), в частности, упомянула о последних президентских дебатах. В конце мероприятия первая леди в очередной раз оттолкнула руку своего мужа. "Как мы видели во время дебатов в четверг, он хотел дотронуться до ее руки, а она его отогнала", - напоминает она.

"В 2018 году громогласный уход бывшего директора по коммуникациям потряс Белый дом, - говорится в статье. - Уволенная в ноябре 2017 года Джоном Келли, руководителем аппарата учреждения, Омароса Маниголт-Ньюман впоследствии с трудом опубликовала книгу "Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе" ("Unhinged: An Insider Account of the Trump White House"), где описывался ее опыт. "Это было полное безумие, - вспоминала она в программе "Лоррейн". - Я знаю Трампа семнадцать лет и хотела, чтобы люди увидели, кем он является за кулисами. К сожалению, стоит заговорить и сказать правду, как он пытается добиться судебного запрета. Тогда его юристы пытались помешать выходу моей книги в свет".