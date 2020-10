30 октября 2020 г. Тео Мерц | The Telegraph "Что-то из фильма ужасов": кризис здравоохранения в России ускоряет упадок сельской местности "Пока медицинский фургон доктора Юрия Соколова громыхает по проселочным дорогам российской сельской местности, он не может не испытывать ностальгию по временам Советского Союза. "Мне было достаточно комфортно работать, и я не чувствовал этого унижения бедности", - говорит он. 77-летний мужчина вспоминает, как он возглавлял сельскую больницу в Ильинском, в живописной Калужской области к югу от Москвы. Окна этой больницы давно заколочены, и она стоит закрытая на окраине села", - пишет The Telegraph. "Ильинское и его окрестности сейчас обслуживают доктор Соколов и одна медсестра, ежемесячные зарплаты которых составляют около 25 000 и 14 000 рублей соответственно (250 и 140 фунтов). Когда Соколов, наконец, выйдет на пенсию, скорее всего, никакого врача тут не будет, а будет только фельдшер (...)", - говорится в статье. "Траектория 50-летней карьеры доктора Соколова далеко не уникальна и отражает кризис в российском здравоохранении, ускоряющий упадок обширных сельских районов страны. В то время, когда Кремль тратит миллионы на новые объекты для борьбы со вспышкой коронавируса в Москве и прилагает усилия, чтобы внедрить первую в мире вакцину против вируса, деревенские больницы оставлены на погибель, - пишет издание. - За первые 15 лет правления Владимира Путина закрылась половина российских больниц; согласно докладу московского аналитического Центра экономических и политических реформ за 2017 год, если закрытие продолжится нынешними темпами, то к 2023 году не останется ни одной деревенской больницы, Между тем, количество врачей в некоторых регионах сократилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, несмотря на государственные программы по привлечению новых квалифицированных врачей в провинции". (...) "Анастасия Васильева, окулист, возглавляющая профсоюз "Альянс врачей" в Москве, указывает на отсутствие финансирования не только поселков, находящихся в упадке, таких как Ильинское, но и больниц в других местах, которые иногда напоминают "что-то из фильма ужасов". (...) "Альянс врачей" подготовил видеоотчеты о провинциальных больницах, находящихся в аварийном состоянии, в которых за последние годы не было проведено самых базовых улучшений. В некоторых зданиях, фигурирующих в отчетах, отсутствует водопровод; в других с потолка капает вода, а по стенам ползет плесень". "Врачи в провинции бастовали или протестовали еще до того, как Россию поразил коронавирус ", - пишет The Telegraph. - (...) А после врачи, находящиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом, жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты, в то время как некоторые медицинские работники сообщили, что еще не получили связанные с пандемией бонусы, обещанные Путиным. Другие бросили работу навсегда или временно отказались работать из-за опасений за свою безопасность". (...)"Все проблемы, которые у нас есть с медициной, начинаются с денег, - говорит доктор Васильева, указывая на тот факт, что в России на здравоохранение в процентном отношении к ВВП тратится примерно половина того, что тратят многие европейские страны. - У нас очень мало денег поступает в медицину, или, может быть, они идут на медицину, а затем каким-то образом используются не по назначению или куда-то выводятся". "Россия предложила единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей врачам, которые согласятся проработать в сельской местности не менее пять лет. Но, по словам Васильевой, некоторые медики предпочитают вернуть бонус обратно вместо того, чтобы работать полный срок, или уйти сразу же после истечения пяти лет. Она сказала, что невозможно убедить врачей жить в провинции, пока там не улучшится общая инфраструктура", - передает газета. "Ответственность колоссальная, и работа действительно тяжелая, очень сложная... (Врачам) могут обещать жилье, но они его не получают. Школ нет, до них надо ехать, а дороги плохие. Общественного транспорта нет. И это только половина дела ", - говорит она. "(...) Доктор Соколов выражает горечь по поводу того, что Кремль финансирует Москву за счет провинции. По его словам, жизнь москвичей, у которых есть сравнительно хорошее медицинское обслуживание, упрощается, чтобы они были счастливы и не протестовали против властей. "Москва живет за счет остальной России. И для защиты кого это делается?" Он указывает вверх, имея в виду человека, который правит страной последние два десятилетия". "Ильинское - не единственное село в районе, где сократилась медицинская помощь. В соседнем селе Кудиново теперь остался один врач на население около 3000 человек, после того как второй врач недавно уехал, чтобы заниматься частной практикой, а фельдшер умер. Утром в будний день десятки людей собрались в тесной приемной, чтобы посетить оставшегося доктора Галину Рыженкову, и некоторые ждут больше двух часов. В маске, несмотря на продолжающуюся пандемию, был только один человек (...)", - отмечается в статье. "Кремль объявил здравоохранение приоритетом и заявил, что закрытие больниц в отдаленных регионах является частью более широкого плана по консолидации ресурсов в высокотехнологичные централизованные учреждения. Эксперты признают, что раздутая система, унаследованная от Советского Союза, нуждалась в реформе, но говорят, что она проводится бессистемно, что наносит непропорционально большой ущерб жителям провинции". "Дело не в том, что [Россия] не тратит деньги на здравоохранение, - замечает доктор Джудит Твигг, эксперт по российскому здравоохранению и старший научный сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. - Это национальные проекты. Они построили огромное количество высокотехнологичных больниц и клиник не только в Москве, но также в Санкт-Петербурге и других крупных и средних городах. Но это происходит одновременно с упадком других областей ". "По словам Твигг, ситуация в сельской местности "ужасна" и не демонстрирует признаков улучшения. "Нет никакого политического стимула для инвестиций, потому что сельские избиратели, как правило, все равно поддерживают Путина. (...)". Доктор Соколов соглашается, что его и других таких, как он, бросили. "Это печальное время, лучше не говорить об этом, - говорит дед двоих внуков. - Я чувствую себя человеком из другой эпохи". Источник: The Telegraph