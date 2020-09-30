Аносмия, симптом Covid-19, может сохраняться долго

"(...) В начале эпидемии Covid респираторные симптомы затмили потерю обоняния, или аносмию. Но сегодня уже нет никаких сомнений: частичная или полная потеря обоняния является специфическим клиническим признаком такой инфекции как Covid-19. У некоторых пациентов аносмия не проходит даже через несколько недель после заражения", - пишет Le Figaro.

"В апреле я заразился коронавирусом. У меня была легкая форма лихорадки, ломоты в теле, головной боли и вдобавок потеря обоняния без заложенности носа. Но с тех пор я абсолютно ничего не чувствую", - рассказывает Франсуа.

"(...) Как поясняет доктор Камилла Эрве, ЛОР-врач Фонда Ротшильдов в Париже, "поскольку мы не знаем уровень распространения заражения Covid-19 среди населения, невозможно знать частоту аносмии". Анализ научной литературы показывает очень разные данные в тех или иных регионах планеты. Китайские исследования показывают, что частота аносмии составляет около 5%, в то время как в Европе потеря обоняния затрагивает от 40% до более чем 80% пациентов", - говорится в статье.

"(..) Как сообщается, китайские исследователи рассматривали только тяжелобольных пациентов, очевидно менее склонных к аносмии. Более того, европейский опрос, координированный больницей Фош в Сюрене и Университетом Монса в Бельгии, на выборке в более чем 1400 пациентов подтвердил потерю обоняния у 70% людей с нетяжелой формой COVID-19", - указывает автор статьи Анна Прижан.

"А у людей, опрошенных ретроспективно, после выхода из реанимации мы обнаружили небольшую частоту аносмии", - уточняет профессор Стефан Ханс, ЛОР-врач больницы Фош и соавтор исследования, опубликованного в Journal of Internal Medicine".

"(...) Почти половина пациентов восстанавливает обоняние в течение 15 дней, а от 80% до 90% - в течение двух месяцев. Остается доля от 10% до 20%, которой для этого требуется больше времени", - объясняет профессор Бонфилс, ЛОР-врач Европейской больницы им. Жоржа Помпиду.

"(...) При сравнении МРТ пациентов, зараженных Covid-19, с аносмией и без потери обоняния, нам удалось обнаружить наличие поражения обонятельной луковицы", - утверждает профессор Стефан Ханс. Остается понять, как это происходит. По мнению нескольких международных групп, в том числе французской, вирус не поражает напрямую обонятельные нейроны, а затрагивает так называемые "поддерживающие клетки", богатые рецепторами ACE2, которые позволяют вирусу проникать в клетки. "Когда поддерживающие клетки были инфицированы вирусом, мы обнаружили огромную потерю обонятельных нейронов", - подтверждает Николя Менье, исследователь-вирусолог из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции, проводивший свой эксперимент на хомяке", - передает издание.

"Этим можно бы объяснить продолжительную потерю обоняния: конечно, обонятельные нейроны регенерируются из запаса стволовых клеток, присутствующих в носу, но для того, чтобы они заработали, они должны пройти обонятельную реабилитацию, - комментирует журналистка. "Вы можете попрактиковаться в одиночку. Для этого нужно вдыхать 5 запахов (ваниль, гвоздика, уксус, тимьян и корица) два раза в день, утром натощак и вечером", - объясняет доктор Камилла Эрве.

"Через какое время пациенты, все еще лишенные обоняния спустя более двух месяцев, могут надеяться вновь его обрести? Ни один исследователь не решается делать прогнозы, - указывает автор статьи. "Но одно можно сказать наверняка: затянувшие на долгое время расстройства обоняния оказывают значительное влияние на качество жизни пациентов, некоторые из них доходят до депрессии", - настаивает Камилла Ферденци-Леметр, исследователь Центра исследований в области неврологии в Лионе.