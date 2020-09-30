В России Сталин снова входит в милость

"Путин затуманивает бесчинства диктатора, чтобы видеть в нем только победителя Второй мировой войны. Таким способом создается искусственная историческая преемственность между двумя эпохами", - пишет журналист L'Express Анри Сольнье.

"В Карелии, на севере России, на краю поляны в лесу Сандармох земля у подножия сосен слегка утрамбована. К каждому стволу прибит портрет с именем и биографическими данными. Даты смерти всегда одни и те же: 1937 год или 1938 год, разгар "Большого террора". Здесь сотрудниками НКВД, политической полиции Сталина, предшественницы КГБ, расстреляны более 6 тыс. политических заключенных. (...) Это место обнаружил историк Юрий Дмитриев, специализирующийся на сталинских репрессиях, который в 1997 году превратил его в мемориал", - говорится в статье.

"(...) Сначала российские власти поддержали эту работу по сохранению исторической памяти; Федеральная служба безопасности Российской Федерации даже открыла свой архив для исследователя. Но с 2014 года их поведение изменилось. После военного вмешательства на Украине и аннексии Крыма отношения с Западом стали более напряженными: для Москвы больше не стоял вопрос о том, чтобы ежегодно устраивать акты покаяния перед финнами, поляками и украинцами. Дмитриеву дали понять, что его работа и траурные церемонии в память о жертвах теперь неуместны. Историк упорствовал: это обошлось ему долгими годами судебного преследования", - отмечает автор статьи.

"29 сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам "колонии строгого режима", после почти четырех лет бесконечного судебного процесса по обвинениям в изготовлении детской порнографии, которые его сторонники считают сфабрикованными", - пишет L'Express.

"Подобное ожесточение является знамением времени: настал час для реабилитации Сталина. С начала 2010-х годов десятки гордо возвышающихся статуй "отца народов" стали появляться на выставках, посвященных Второй мировой войне. (...) Каждый раз подход идентичен: нынешняя власть стремится переписать историю, сохраняя в памяти только победоносного главнокомандующего Красной Армии и скрывая его злодеяния", - комментирует Сольнье.

"В июне в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest, Владимир Путин настаивал на том, что "в отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером", и быстро уклонившись от вопроса о репрессиях, назвал красного тирана "продуктом своей эпохи". Такой дискурс знаменует собой шаг назад на несколько десятилетий", - считает автор статьи.

"После периода оттепели с 1953 по 1964 год при Хрущеве, который подвел итог эпохе сталинизма, "при Брежневе [1964-1982] наблюдается явная "ресталинизация", - описывает историк Сергей Бондаренко, сотрудник общества "Мемориал", который собирает документы о принудительных мерах советского времени. - Кино, в частности, выдвигает его на первый план как победителя Второй мировой войны. И тот Сталин, которого мы видим десять или пятнадцать лет, это брежневский Сталин, безобидный, на которого можно легко ссылаться".

"Какова цель Путина? Собрать по кусочкам российскую историю. Речь идет о том, чтобы смягчить противоречия революций 1917 и 1991 годов и разработать концепцию преемственности между Российской империей, СССР и современной Россией. А главное, постоянно подчеркивать общую черту всех этих эпох: мощь государства и армии. Таким образом, Сталин и Николай II прославляются в едином порыве с военными подвигами России времен Сталинградской битвы, наполеоновских войн или... аннексии Крыма", - резюмирует Анри Сольнье.