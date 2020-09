30 сентября 2020 г. Ишан Тхарур | The Washington Post Турция и Россия вступают в новую эру наемнических войн (...) Новый раунд боевых действий, начавшийся в минувшие выходные в Нагорном Карабахе, горном анклаве этнических армян, окруженным территорией Азербайджана, стал самым кровавым моментом с 1990-х годов, когда два бывших советских государства вели войну из-за спорных регионов, пока в 1994 году при посредничестве России не было достигнуто прекращение огня, пишет The Washington Post. "Обе страны мобилизовали свои вооруженные силы и обвиняют друг друга в провоцировании насилия и убийствах мирных жителей. Ситуация осложнилась вмешательством Турции, которая, в отличие от предыдущих обострений, когда она призывала к прекращению боевых действий, решительно поддержала Азербайджан и, как утверждается, даже вовлечена в столкновения. Армянские чиновники заявили, что турецкий F-16 сбил армянский истребитель. Чиновники Азербайджана и Турции отвергли это обвинение", - сообщает издание. "Что еще более любопытно, и Турция, и Армения утверждают, что другая сторона привлекает наемников на передовую", - пишет обозреватель газеты Ишан Тхарур, указывая на информацию, переданную The Guardian, согласно которой в последние недели была нанята группа сирийских боевиков из провинции Идлиб, в которой Турция имеет значительное влияние, для работы на частную турецкую военную компанию, действующую в Азербайджане. (...) "Анкара отрицает эти утверждения и резко обрушилась на правительство в Ереване, обвинив его в том, что оно привозит курдских ополченцев из запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) для помощи в обучении армянских боевиков в Нагорном Карабахе (...)", - говорится в статье. Эти обвинения, пишет The Washington Post, "указывают на более широкий нарастающий феномен наемнических предприятий на передовых рубежах войн XXI века. В конце концов, Турция создала шаблон привлечения сирийских боевиков к своим прокси-войнам, когда отправила сотни человек в Ливию на помощь правительству в Триполи. Ее очевидная вовлеченность на стороне Азербайджана вносит вклад в очевидный набор геополитических конфронтаций, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, включая вступление в гражданскую войну в Ливии, обеспечение последней линии обороны повстанцев на северо-западе Сирии, участие в напряженном морском диспуте в восточном Средиземноморье, в который вовлечены Франция и другие европейские правительства, и ведение давних боев с курдскими сепаратистами, действующими на границах Сирии и Ирака". "Большинство сирийских боевиков в Ливии были наняты Турцией, которая спонсирует ополченцев внутри Сирии, выступающих против правительства сирийского президента Башара Асада", - сообщили ранее в этом году корреспонденты The Washington Post Карим Фахим и Закария Закария. (...) Но Анкара не одинока на этом фронте. Группа Вагнера, российская частная военная компания, связанная с Кремлем, дислоцировала наемников по широкому спектру мировых полей сражений, от восточной Украины до Сирии и Ливии. Также - часто при финансовой поддержке Объединенных Арабских Эмиратов - в качестве сухопутных войск в гражданских войнах в Йемене и Ливии выступали суданские боевики". Корреспонденты The Washington Post сообщили, что сотни сирийцев, связанных с режимом Асада и его российскими покровителями, также были наняты для поддержки ливийского командира Халифы Хафтара, чье наступление на ПНС было успешно отражено при помощи Турции в начале этого лета. В докладе ООН в этом месяце сообщалось о 338 российских военных грузовых авиарейсах из Сирии в Ливию в поддержку группы Вагнера, действующую на стороне Хафтара. В докладе также говорилось, что Россия, ОАЭ, Катар, Турция и Иордания все нарушают эмбарго ООН на поставки оружия Ливии, переправляя военное оборудование и поставки противоборствующим сторонам конфликта. "Простые сирийцы стали пешками в этом региональном пожаре. "Когда сирийская экономика и валюта обрушаются, потенциальным боевикам трудно отказаться от щедрых финансовых пакетов, предлагаемых при отправке в Ливию, которые включают зарплату в размере 2 тыс. долларов в месяц и аванс в 500 долларов для семей, оставшихся в Сирии, и обещание выплатить несколько тысяч долларов в виде компенсации в случае смерти", - писала газета. "Полдесятилетия назад крах государства и экономические трудности рассматривались как движущие силы для исламистских боевиков, стекающихся в хаос сирийской войны, - говорится в статье. - Теперь некоторые из этих боевиков направляются в новые зоны конфликтов, разжигаемых соперничающими государствами. Преобладание сирийских боевиков в таких местах, как Ливия, утверждает Фредерик Вери, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, отражает "глобальную тенденцию к аутсорсингу экстерриториальных вооруженных сил, частично обусловленную наличием кочующих и оплачиваемых бойцов неудавшихся революций и гражданских войн в Африке и на Ближнем Востоке и рост частных военных компаний". "Эти группы могут рассматривать бои за Нагорный Карабах как новую возможность. Российские чиновники призвали к прекращению огня и снижению напряженности, но эксперты опасаются, что ситуация может обостриться на фоне того, как Турция нарушает хрупкое равновесие сил. Анкара и Москва могут столкнуться друг с другом в третьем прокси-конфликте, если азербайджано-армянские столкновения выйдут за пределы Нагорного Карабаха", - говорится в публикации. "Если мы станем свидетелями того, как этот конфликт распространится на другие географические районы... это спровоцирует гораздо более сложный эпизод между Турцией и Россией, который выйдет на первое место по сравнению с существующими театрами конфликтов в Сирии и Ливии", - указал турецкий аналитик Синан Ульген газете Financial Times. Источник: The Washington Post