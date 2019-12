31 декабря 2019 г. Кай Штриттматтер | Tages-Anzeiger Сумасшедший год Греты Тунберг После первой забастовки Греты Тунберг прошло немногим больше одного года. О том, как 16-летняя активистка изменила мировую политику и саму себя, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. "Вероятно, самыми необычными в этом сумасшедшем году Греты Тунберг были те дни, когда в порядке исключения не происходило совсем ничего, - повествует журналист Кай Штриттматтер. - 14 дней на парусной яхте, между Плимутом и Нью-Йорком. Она спала по 12, иногда по 14 часов, бесконечно смотрела на волны Атлантики, пела песню шведского алфавита (...) На короткий момент она исчезла из мира, и вернулась с яростью, которая удивила многих. "Я не должна была бы быть здесь. Я должна была бы быть в школе на другой стороне океана", - так начала Грета Тунберг свою речь 23 сентября на климатическом саммите ООН. (...) А затем весь свой гнев она вместила в предложение, которое с тех пор продолжает звучать с силой проклятия: "How dare you?". Как вы смеете?". "Еще до поездки в США эта робкая, серьезная, одинокая девочка всего лишь за год стала знаменитостью Европы. А после того, как музыкант и диджей Fatboy Slim сделал ремикс своего хита "Right here, right now" на основе ее речи в ООН, стало ясно: Грета Тунберг окончательно стала мировой поп-звездой", - отмечает издание. "Ее речь хвалили. Над ее речью насмехались. А по окончании той недели в Нью-Йорке в ее профиле в Instagram было на три миллиона больше подписчиков, чем в начале". "В этом году Грета Тунберг выступала перед итальянским Сенатом и Европарламентом, нижней палатой британского парламента и ООН. Американский журнал Time включил ее в число ста наиболее влиятельных людей 2019 года. По версии Collins Dictionary, придуманное ей словосочетание climate strike, "климатическая забастовка", стало словом 2019 года. Грета Тунберг встречалась в Риме с Папой Римским. Барак Обама научил ее в Вашингтоне модному приветствию - удару кулаком о кулак. Она встречала калифорнийский закат с Леонардо Ди Каприо и каталась на велосипеде с Арнольдом Шварценеггером, который назвал ее своей "героиней". Она ездила к противникам нефтепровода в Дакоте, где лидер народа сиу удостоил ее имени Mahpiya Etahan hi wi: женщины, спустившейся с небес". "Но за кадрами этого года легко забывается то, что Грета Тунберг не спустилась с небес, она вышла из ада. Она годами страдала от тяжелой депрессии, не разговаривала ни с кем кроме своей семьи, испытывала нарушения пищевого поведения. У нее рано обнаружили синдром Аспергера, одну из разновидностей аутизма. Когда Грета пошла в пятый класс, ей становилось все хуже. (...) "Она перестает смеяться. Она перестает говорить. Она перестает есть", - делала записи ее мама. (...) Над ней смеялись в школе, отвергали, били". "Когда в одиннадцать лет она увидела фильмы о разрушении окружающей среды, ко всему этому добавился и страх за планету. "У меня было чувство, что все бессмысленно, если все мы все равно умрем", - говорила Грета Тунберг. Она похудела на 10 килограмм, перестала расти. Родители кропотливо фиксировали ее приемы пищи: "Завтрак: 1/3 банана. Время: 53 минуты". "Этой весной британский журнал о моде и искусстве i-D поместил Грету Тунберг на свою обложку как "девочку, изменившую мир". Однако там не было написано: этот год изменил и эту девочку. Это был переломный момент, когда она осознала, что ее слышат". Этот год изменил почти все, но не изменил одного: послание Греты Тунберг осталось все тем же, она транслирует его раз за разом: "Прислушайтесь к ученым!". Например, к ученым из Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые говорят, что наша политика и наша жизнь должны измениться кардинальным образом, иначе нам придется переживать гораздо более катастрофичную жару, засуху, наводнения, общественные волнения и огромные потоки беженцев. "Грету Тунберг называли радикальной и наивной. В этой критике смущает то, что Грета Тунберг и все другие школьники не требуют ничего, кроме как сдерживания обещания, которое давно дали мировые политики. Они требуют, чтобы потепление климата в итоге не перешагнуло отметку в 1,5 градуса, настаивают на соблюдении Парижского соглашения по климату, которое подписали в 2015 году 196 государств, но от реализации которого уклоняются почти все". "То, что говорит Грета Тунберг, не ново. Все об этом знали. Но ей чудесным образом удалось растолковать это знание людям и освободить значимость его ужасных последствий от забвения. Теперь она поп-звезда. К этому статусу она искренне равнодушна, но охотно использует его, потому что он привлекает внимание к ее борьбе против начинающейся климатической катастрофы". Конечно, это внимание - палка о двух концах. "Как ты смеешь нарушать наш комфорт?", - говорят в ответ "избалованной девчонке" ее злопыхатели. "В китайском дзен-буддизме есть поговорка о глупцах, смотрящих на палец, когда палец указывает на небо. Пальцем является здесь Грета Тунберг. Небом - климатическая катастрофа. А глупцы - это мы", - пишет Tages-Anzeiger. Источник: Tages-Anzeiger