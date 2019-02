31 января 2019 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Видный представитель Национальной стрелковой ассоциации хотел получить доступ к Путину, говорится в просочившемся в прессу электронном письме "Бывший президент Национальной стрелковой ассоциации США надеялся получить доступ к Владимиру Путину во время визита в Москву, о чем свидетельствует электронное письмо одного из организаторов этого тура. Этот организатор, функционер Республиканской партии Пол Эриксон, также заявил, что этот тур может иметь "огромные дипломатические последствия", - сообщает The Daily Beast. Его письмо, датированное ноябрем 2015 года и изученное The Daily Beast, было написано всего за несколько месяцев до того, как вмешательство Кремля в выборы в США достигло пика. "В этом письме Эриксон писал, что чиновник из Центробанка России сделал волнующее, хотя и предварительное предложение бывшему президенту Национальной стрелковой ассоциации Дэвиду Кину: интервью для его газеты с российским президентом Владимиром Путиным. В то время Кин был обозревателем в консервативной газете The Washington Times. Он ранее возглавлял ассоциацию и поддерживал тесные связи с ее руководством. И он был одним из участников небольшой группы, отправившейся в этот тур", - пишет издание. "Произвести впечатление на российскую сторону, принимающую Национальную стрелковую ассоциацию - это также самый быстрый способ получить частное интервью с президентом Путиным от имени Дэвида Кина и The Washington Times - этой морковкой помахал перед Кином сам Торшин во время своего недавнего визита в Вашингтон, - писал Эриксон. - На концу большие ставки". "Принимающая членов Национальной стрелковой ассоциации российская сторона включала влиятельные фигуры. Александр Торшин, который, по словам Эриксона, предварительно предложил Кину интервью с Путиным, был в то время заместителем председателя влиятельного Центрального банка. Прокуроры министерства юстиции позднее указали на него, когда обвинили подругу Эриксона, российскую активисту за расширение прав на оружие Марию Бутину, в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом на территории США. В прошлом месяце Бутина признала свою вину. Ее организация "Право на оружие" помогала в организации визита Кина", - передает газета. "Участвовавшие в путешествии чиновники ассоциации также встречались с Дмитрием Рогозиным, заместителем Путина и видной фигурой в оборонной промышленности России, который находится под санкциями США. А также, по данным The Washington Post, они встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - говорится в статье. "Письмо Эриксона, которое ранее не цитировалось, свидетельствует, что чиновники Национальной стрелковой ассоциации, участвовавшие в путешествии, были уверены, что они встречаются с кремлевской политической элитой, которая может оказать влияние на президента страны. О существовании письма первой сообщила газета The New York Times, - отмечается в статье. - В письме Эриксона также говорилось, что этот визит может ослабить напряженность в отношениях между Россией и США, создав способ, с помощью которого Кремль сможет связываться с будущим республиканским президентом". "Как мы и обсуждали за обедом в Айове, Россия полагает, что контакты на высшем уровне с Национальной стрелковой ассоциацией могут быть ЛУЧШИМ способом для нейтрального представления следующему американскому президенту ИЛИ для значимой перезагрузки в отношениях с Конгрессом при (упаси Господи!) президенте Клинтон, - писал Эриксон. - Этот простой тур доброй воли будет иметь огромные дипломатические последствия для будущего США/двусторонних отношений России с миром". "Адвокат Бутиной отказался от комментариев. Кин не ответил на запросы о комментариях. (...) Адвокат Эриксона указал, что тот не принимал участие в этом визите и отказался от дальнейших комментариев", - сообщает The Daily Beast. Визит длился с 8 по 13 декабря 2015 года, напоминает газета, добавляя, что "он привлек внимание следователей. Федеральные прокуроры в Вашингтоне сообщили адвокату Эриксона несколько месяцев назад, что они обдумывают возможность обвинения его в незаконной деятельности как тайного агента иностранного правительства (...). Бутина в тюрьме ожидает приговора и согласилась сотрудничать с федеральной прокуратурой. Тем временем Комитет Сената по разведке изучает связи Национальной стрелковой ассоциации с Россией в рамках масштабного двухпартийного расследования усилий России по оказанию влияния на президентские выборы 2016 года . Кроме того, этот визит изучается высокопоставленным демократом в Комитете сената по финансам Роном Уайденом . "В данный момент я не имею возможности обсуждать то, что мне удалось узнать в ходе моего расследования, - сообщил он The Daily Beast на вопрос об электронном письме Эриксона. - Американцы будут по праву возмущены, если узнают, что сотрудникам влиятельной и существующей на деньги налогоплательщиков организации Кремль предлагал персональные поощрения в обмен на доступ в элитные республиканские круги. Этот вопрос занимает центральное положение в моем расследовании". Источник: The Daily Beast