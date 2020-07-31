Куда пропали все пчелы?

"Фермеры уже ощущают на себе последствия исчезновения насекомых. Без диких пчел и других насекомых-опылителей на полки супермаркетов поступает меньше яблок, черешни и голубики", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Насколько серьезные последствия несет исчезновение многих насекомых для флоры и фауны, уже давно известно. Насколько от исчезновения насекомых страдает сельское хозяйство, показало новое исследование американских и канадских ученых: на крупных сельскохозяйственных площадях Северной Америки насекомые уже в недостаточной степени опыляют цветы яблонь, голубики и черешни, что значительно сокращает количество урожая. Об этом команда исследователей под руководством биолога Джеймса Рейлли сообщает в исследовании, опубликованном в среду в журнале Proceedings of the Royal Society B".

"Ученые систематически изучали, какие популярные и поэтому массово выращиваемые фрукты страдают в Северной Америке от нехватки пчел и других насекомых-опылителей. Для этого они посетили 131 сельскохозяйственный район и посчитали медоносных пчел, диких пчел и других насекомых, опыляющих там цветки. Эти данные ученые сопоставили с урожаем, собранным на посещенных фермах. На фермах по выращиванию яблок, черешни и голубики они установили четкую взаимосвязь: чем меньше насекомых летали над фруктовыми полями, тем меньше плодов вырастало на деревьях и кустарниках".

"Ученые также установили, что дикие пчелы - многие виды которых находятся под угрозой исчезновения - и медоносные пчелы достаточно справедливо делят между собой работу. Даже в интенсивно возделываемых районах дикие пчелы опыляли почти столько же растений, что и медоносные пчелы, которых разводят пасечники. Долгое время считалось, что для сельскохозяйственного производства медоносные пчелы имеют большее значение, чем дикие. Однако исследования, проведенные уже несколько лет назад, свидетельствуют о том, что дикие пчелы выполняют как минимум столько же работы. По данным исследователей, медоносные пчелы чаще летают, но дикие пчелы за один полет переносят больше пыльцы", - отмечает издание.

"Факт в том, что исчезновение насекомых вызывает огромный экономический ущерб. Экономическую ценность работы диких пчел биологи оценивают почти в 1,3 млрд евро - и это касается только изученных районов Северной Америки. (...) Согласно исследованию 2008 года, все человечество задолжало пчелам, шмелям и другим насекомым-опылителям более 150 млрд евро за их работу на полях по всему миру", - передает Süddeutsche Zeitung.