В коронавирусе Путин, возможно, встретил своего соперника

"В январе, когда Владимир Путин объявил о планах изменить Конституцию в рамках попытки продлить свое правление, на пути российского президента было мало препятствий. Сегодня Путин обнаруживает себя в совершенно другой ситуации. В настоящее время Москва находится на общегородском карантине, и премьер-министр Михаил Мишустин подталкивает региональных губернаторов к принятию аналогичных мер на фоне распространения пандемии коронавируса, убивающей десятки тысяч людей по всему земному шару и погружая мир в то, что, по прогнозам многих аналитиков, станет глобальной рецессией - намного худшей, чем финансовый кризис 2008-2009 годов", - пишет Foreign Policy, напоминая, что "на прошлой неделе Путин, признав растущую серьезность вируса и обеспокоеннось общественности по поводу его распространения, поддался растущему давлению с тем, чтобы отложить апрельское голосование по поводу продления его правления после того, как его предупредили, что вспышка в стране намного хуже, чем предполагают официальные данные".

"Это признание того, насколько сложной может стать ситуация в России. Они ждали столько, сколько могли, чтобы решить, отложить ли голосование, - говорит Бен Ноубл, эксперт по России из Лондонского университетского колледжа. - [Кремль] хотел провести голосование как можно быстрее, потому что они знают, что общественное мнение по этому поводу только ухудшится со временем".

"Для Кремля ставки могут быть еще выше. (...) Сегодня COVID-19 не только рискует сокрушить плохо финансируемую систему здравоохранения страны, но Москва должна также противостоять дополнительному давлению на свои финансы из-за войны цен на нефть, которую она ведет против Саудовской Аравии - эта война может сотрясти ее экономику, пока ее правительство смещает фокус с политических соображений об изменении конституции на сдерживание быстрого распространения коронавируса по всей России. Разрастающаяся вспышка в настоящее время представляет собой неожиданное испытание для институтов и системы, которую построил Путин. Хотя в последние годы Кремль адаптировался к угрозам как внутри страны, так и за рубежом - реструктурировав свою экономику, чтобы лучше противостоять санкциям, проводя более агрессивную внешнюю политику по всему миру и запустив национальную программу по повышению уровня жизни, борьба с распространением коронавируса - это то, с чем российская система может оказаться не в состоянии полностью справиться".

"Нельзя эффективно бороться с коронавирусом централизованно. Система должна доказать, что она достаточно эффективна, чтобы справиться с такой серьезной проблемой, как эта, - говорит Николай Петров, старший научный сотрудник Chatham House и профессор Высшей школы экономики в Москве. - У всех есть серьезные сомнения, поэтому это важный краш-тест".

"Российские чиновники ранее говорили о своем успехе в сдерживании вируса. Сейчас количество случаев заболевания растет, и их статистические данные подвергаются сомнению. (...) Но хотя в рамках официальной реакции распространение коронавируса начали рассматривать как более серьезную угрозу, меры, принимаемые правительством, как представляется, отражают политические приоритеты над проблемами общественного здравоохранения и безопасности. Путин не использовал свою речь на прошлой неделе, в которой говорилось о переносе апрельского голосования, чтобы ввести в России полномасштабный карантин. Вместо этого российский лидер объявил о неделе оплачиваемого отпуска, ввел более мелкие меры по стимулированию экономики страны и настоял на том, чтобы россияне более серьезно относились к распространению вируса".

"Складывается впечатление, что Путин борется не с вирусом, а со своими снижающимися рейтингами, - говорит Татьяна Становая, основатель политической консалтинговой компании R.Politik, и научный сотрудник Московского центра Карнеги. - Проблема российских властей в том, что они боятся показаться слабыми. Они считают, что более строгие меры создадут впечатление, что государство теряет контроль и не может справиться с ситуацией".

"В настоящее время Россия закрыла границы, отменила спортивные мероприятия и закрыла школы, но те ограничения, которые, по мнению многих экспертов, необходимы для противодействия распространению вируса, чиновники вводили по частям, так, чтобы оградить Путина от любых нежелательных политических последствий. Карантин в Москве на выходных ввел мэр столицы Сергей Собянин, тогда как москвичи еще продолжали ходить по барам и ресторанам. (...) Точно так же Мишустин, премьер-министр, работает над практическими аспектами того, как ввести общенациональный карантин, чтобы общественность не видела в этом отпечатков пальцев Путина".

(...) это "подчеркивает напряженность между необходимостью Кремля обуздать вирус, не разрушив в процессе свою собственную политическую позицию. (...) Перед лицом этих проблем Кремль может обратиться к двум знакомым методам, чтобы управлять пандемией на своих условиях: наблюдению и пропаганде", - пишет издание, напоминая, что российские власти уже испытывают новые возможности и технологии, в частности систему распознавания лиц на 170 тыс. камер в Москве, а также систему QR-кодов, когда жителям нужно отсканировать код, чтобы покинуть свой дом во время карантина.

"(...) В настоящее время Москва является центром вспышки в России, но в случае широкого распространения вируса в других регионах власти могут использовать другие новые технологии для того, чтобы справиться с паникой и политическими последствиями, говорит Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь и эксперт по использованию российскими службами безопасности технологий наблюдения, указывая, в частности, на использование Кремлем так называемого суверенного интернета, который может позволить властям защищать интернет от остального мира, а также перекрывать интернет в определенном регионе для остальной части страны.

"Если в каком-то районе было бы большое увеличение инфицированных людей, это могло бы привести к тому, что власти перекрыли бы интернет в регионе, чтобы предотвратить распространение информации о вспышке по всей стране, - сказал Солдатов. - Пока такого нет, но все может двигаться в этом направлении".

"(...) Несмотря на свои инструменты, способность Кремля формировать общественное мнение становится все более слабой, считает Петров из Chatham House. Доверие к государственным СМИ низкое и снижается в течение многих лет, и недавний опрос независимого российского социологического "Левада-центра" показал, что 59% россиян не полностью верят официальным данным о коронавирусе. Это представляет серьезную проблему для правительства на фоне того, как уровень заражения продолжает расти. По словам Петрова, российское правительство должно найти способ формировать общественное мнение среди недоверчивой общественности, избегая при этом негативного отношения со стороны не всегда соблюдающего требования населения по поводу все более жестких мер, таких, как те, которые предпринимаются в Китае для сдерживания распространения коронавируса".

(...)