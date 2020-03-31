Полный контроль в Москве?

"Ограничительные меры в Москве сопровождаются требованием о тотальном контроле. В связи с эпидемией коронавируса российская столица находится под карантином", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В воскресенье власти Москвы и области объявили карантин, равнозначный запрету выходить на улицу. Людям разрешено покидать свои квартиры только для того, чтобы доехать до работы или обратиться за неотложной медицинской помощью, купить продукты питания или лекарства. Пробежки запрещены, собак можно выгуливать на расстоянии не более 100 метров от собственного дома", - передает журналист Штефан Шолль.

"Очевидно, власти принимают эти жесткие меры, потому что теперь им самим стало ясно, что на самом деле беда гораздо больше, чем их собственные цифры", - сказал в разговоре с изданием оппозиционный московский политик Илья Яшин".

"Несмотря на запреты, в понедельник на московских улицах все еще наблюдалось оживленное движение, в парках можно было увидеть гуляющих людей. Мэр Сергей Собянин объявил, что жители столицы и их передвижение будут полностью контролироваться с помощью цифровых технологий. "Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан", - цитирует его газета "Известия". Оппозиционер Яшин опасается, что после окончания пандемии государственная власть не откажется от этих новых технологий контроля или сделает это лишь частично, - передает Frankfurter Rundschau. - "Где гарантия, что их не будут использовать потом, чтобы следить за инакомыслящими и их деятельностью?".