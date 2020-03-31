Три сценария развития болезни в случае COVID-19

"(...) В научной публикации в журнале The Lancet от 27 марта приводятся наблюдения врачей и исследователей на примере первых пяти случаев заражения коронавирусом во Франции", - пишет Le Figaro.

"(...) "Мы проиллюстрировали три клинических и биологических типа эволюции болезни у пяти пациентов, инфицированных Sars-CoV-2, с помощью комплексной стратегии детального отбора образцов вирусов", - объясняют авторы. Две эволюции заболевания являются позитивными, с обострением или без обострения в определенный момент, а третья эволюция приводит к смерти", - говорится в статье.

"Разумеется, эти три сценария касаются только людей с симптомами и оставляют в стороне подводную часть эпидемического айсберга, то есть тех инфицированных, у которых заболевание проходит бессимптомно. Согласно китайским исследованиям, опубликованным 16 марта в журнале Science, на каждый подтвержденный случай приходится пять-десять других невыявленных случаев, и за 86% случаев передачи инфекции несут ответственность "здоровые носители", - отмечает автор статьи ДамьенМаскре.

"(...) В первом сценарии, наихудшем и, к счастью, наименее частом, заболевание прогрессирует до смертельного исхода. Таков был случай 80-летнего китайского туриста из провинции Хубэй, колыбели пандемии. Врачи сообщают, что вплоть до самой смерти, произошедшей на 24-й день болезни, у мужчины были положительные носоглоточные тесты. Это подтверждает важность мер предосторожности, которые должны приниматься медицинским персоналом в отношении пациентов с неблагоприятным ходом течения заболевания, а также в отношении тела умершего", - говорится в статье.

"Второй сценарий, объясняющий нынешнюю бдительность всех врачей, ухаживающих за пациентами с COVID-19, это вторичное обострение. Во французском исследовании приводятся случаи заболевания двух мужчин, 31-летнего и 48-летнего. (...) У обоих были симптомы в течение недели после того, как они были госпитализированы, носоглоточный тест был положительным, но к 10-му и 11-му дням после появления симптомов носоглоточный тест стал отрицательным", - сообщает издание.

"Однако с этого момента их состояние стало ухудшаться до такой степени, что их пришлось поместить в отделение интенсивной терапии и оказать им респираторную поддержку. Авторы отмечают, что подобное ухудшение, видимое при сканировании грудной клетки, совпадает с данными китайских врачей, уже сообщавших на примере большого количества пациентов о том, что возможное ухудшение наступает примерно на 8-й день (чаще всего между 5-м и 13-м днем)", - передает журналист.

"(...) Наконец, третий сценарий, наиболее благоприятной эволюции заболевания, касается двух женщин: 31-летней и 46-летней, соответственно жены 31-летнего мужчины и дочери 80-летнего мужчины. Они прошли очень раннее тестирование, уже на второй день возникновения их симптомов (умеренных), и у них проявилась высокая вирусная нагрузка в мазках из носоглотки (положительные тесты), - пишет Le Figaro. "Это позволяет сделать вывод о потенциально очень высоком риске заразности уже с первых дней появления симптомов", - поясняют французские врачи.