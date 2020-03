Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 31 марта 2020 г. 31 марта 2020 г. Билл Герц | The Washington Times Китайские исследователи изучали смертоносные коронавирусы летучих мышей в лаборатории возле рынка животных в Ухане "Китайские государственные исследователи выделили более 2 тыс. вирусов животных, включая смертоносные коронавирусы летучих мышей, и вели научные разработки, связанные с этими вирусами, всего в трех милях от рынка диких животных, идентифицированного как эпицентр пандемии COVID-19, - передает The Washington Times. - В последние месяцы несколько китайских государственных СМИ рассказывали об исследованиях вирусов и, в частности, расхваливали ключевого исследователя из Уханя, Тяня Цзюньхуа, называя его лидером в работе с вирусами летучих мышей". "Тот штамм коронавируса, который в настоящее время заражает сотни тысяч людей по всему миру, мутировал от летучих мышей и предположительно инфицировал животных и людей на рынке диких животных в Ухане. Точное происхождение вируса, однако, остается загадкой. Сообщения об обширных исследованиях вирусов летучих мышей в Китае, скорее всего, повлекут за собой новые призывы к Пекину обнародовать то, что он знает об этой работе", - пишет газета. (...) "Видеоролик, размещенный в интернете в декабре и профинансированный китайским правительством, демонстрирует, как Тянь в пещерах в провинции Хубэй собирает образцы у пойманных летучих мышей и раскладывает их в пробирки. "Я не врач, но я работаю, чтобы вылечить и спасти людей, - говорит Тять на видеозаписи. - Я не солдат, но я работаю, чтобы обезопасить невидимую линию национальной обороны". "Китайские чиновники заявили, что вирус, вероятно, передался людям от диких животных людям на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, недалеко от уханьского Центра по контролю и профилактике заболеваний, национального китайского центра исследований вирусов летучих мышей. (...) Британские новостные агентства сообщили в выходные, что некоторые палатки на вновь открывающихся рынках диких животных в Китае опять начали продавать летучих мышей и скорпионов и возобновили сомнительные практики, такие как убой мелких животных прямо на месте", - сообщается в публикации. "Китайские чиновники отказались предоставить образцы штаммов своего коронавируса американским исследователям вскоре после того, как вспышка стала достоянием общественности, и неделями не позволяли международным специалистам по болезням посетить Ухань", - говорится в статье. "(..) Китайский видеоролик демонстрирует неосторожное обращение исследователей с летучими мышами, имеющими смертельные вирусы. В этом 7-минутном видео говорится, что Китай "взял на себя инициативу" в глобальных исследованиях вирусов и обнаружил более 2 тыс. вирусов за последние 12 лет - со времени вспышки вируса, связанного с летучими мышами, вызывающего SARS - тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Смертельный вирус, вызвавший нынешнюю пандемию, называется SARS Coronavirus-2 и его происхождение также прослеживается до летучих мышей, - передает The Washington Times. - В видео говорится, что до китайских открытий за минувшие 200 лет было обнаружено всего 2284 типа вирусов. Китайские государственные СМИ сообщили, что Тянь однажды не надел защитное снаряжение в пещере и в результате вступил в контакт с мочой летучей мыши. Чтобы избежать заражения, он ушел на самоизоляцию на 14 дней - на такой же период, который рекомендуется для людей, подвергавшихся воздействию нового штамма COVID-19". "Тянь работает в отделе дезинфекции и профилактики и контроля биологических переносчиков заболеваний в уханьском Центре по контролю и профилактике заболеваний. Согласно сообщению Wuhan Evening News за май 2017 года, с 2012 года Тянь собрал тысячи летучих мышей для исследовательской работы над вирусами летучих мышей. "Летучие мыши имеют большое количество неизвестных вирусов на своем теле, - рассказал он. - Чем тщательнее будут наши исследования летучих мышей, тем больше пользы они принесут здоровью человека". Исследователь также собирал вирусы клещей, мышей и ос. (...) В заметке рассказывается, что сбор исследовательских образцов является сложным и опасным, и изыскивать для него финансирование непросто". "В декабре издание Shenzhen News (...) рассказало, как Тянь путешествовал по пещерам и джунглям в поисках вирусов летучих мышей и клещей, называемых "организмами-переносчиками", в стремлении разработать вакцины (...)". Однако "поиск по веб-сайту Центра по контролю и профилактике заболеваний в Ухане после вспышки нового коронавируса не выдает упоминаний о Тяне или о его работе, хотя он выступил соавтором, по крайней мере, двух научных исследований по уханьским вирусам и их воздействиям. Попытки связаться с Тянем не увенчались успехом. Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне не ответил на электронное письмо с просьбой предоставить комментариями", - пишет The Washington Times. "(...) Представитель Госдепартамента США заявил, что информация о Тяне и его роли в работе с вирусами летучих мышей вызывает тревогу. "Он живет и работает в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Ухане, в нескольких сотнях ярдов от дикого рынка Хуанань, - подчеркнул чиновник. - Он входит в небольшую группу в Ухане, которая в последние годы внесла вклад в одержимость Китая поиском вирусов и исследованиями". "Некоторые американские и международные ученые опровергли сообщения, связывающие новый вирус с одной из исследовательских лабораторий Китая. Они настаивают на том, что вирус естественным путем передался людям, а затем начал распространяться от человека к человеку. Но другие говорят, что все больше свидетельств указывает на то, что вирус, возможно, изучался в китайской лаборатории и попал вовне - либо инфицировав сотрудника, либо через зараженное лабораторное животное", - передает издание. "Исследователь по вопросам биобезопасности Ричард Эбрайт, профессор Университета Рутгерса в Институте микробиологии Ваксмана, отметил, что коронавирус, вызвавший пандемию, на 96,2% похож на вирус летучей мыши, обнаруженный в Уханьском институте вирусологии в 2013 году и изучавшийся в Уханьском Центре по контролю и профилактике заболеваний. Вирус вполне мог передаться естественным образом от животного к человеку, подчеркнул он, но также он мог и распространиться из лаборатории. "Коронавирусы летучих мышей собираются и изучаются лабораториями во многих частях Китая, включая Уханьский муниципальный Центр по контролю и Уханьский институт вирусологии, - сказал он The Washington Times. - Следовательно, первое заражение человека также могло быть лабораторным происшествием". "До недавней вспышки все, кроме двух коронавирусов, в Китае изучались в учреждениях уровня биобезопасности 2 (BSL-2) (а не в лаборатории BSL-4 с высоким уровнем безопасности в Уханьском институте вирусологии), "которые обеспечивают лишь минимальную защиту от заражения работников лаборатории", сказал он. "Сбор вирусов, культивирование, выделение или заражение животных в лабораториях BSL-2 вирусом, обладающим такими характеристиками передачи, которые могут вызвать вспышку, будут представлять высокий риск случайного заражения работника лаборатории, а - через этого сотрудника лаборатории - общества", заявил он. "Эбрайт отметил, что на китайском видео показаны сотрудники уханьского Центра по контролю и профилактике заболеваний под руководством Тяня с неадекватными средствами индивидуальной защиты и небезопасными методами, включая незащищенные лица и запястья и отсутствие защитных очков или защитных щитков. Такие практики "создают существенный риск заражения вирусом, обладающим свойствами передачи, подобными свойствам вируса, который вызвал вспышку", считает он. "По словам Эбрайта, новостное сообщение от 2017 года и видео от 2019 года указывают на несколько вариантов случайного заражения. Они включают случайное заражение в пещерах или полевых лабораториях лиц, не имеющими надлежащей защиты, случайное заражение во время перевозки образцов из пещер или полевых лабораторий, случайное заражение в лаборатории Центра по контролю и профилактике заболеваний в Ухане из-за плохих мер безопасности и случайное заражение во время совместной работы между уханьским Центром по контролю и профилактике заболеваний и Уханьским институтом вирусологии из-за недостаточных мер безопасности в Центре", - передает газета. "Однако Кеннет Планти, помощник директора Всемирного центра регистрации появляющихся вирусов и арбовирусов в Медицинской школе Техасского университета в Галвестоне, сомневается в том, что новый вирус появился из лаборатории. "Существует много теорий заговора о том, что он появился с объекта, связанного с биологическим контролем, и т.п., - сказал он на прошлой неделе. - Но эти вирусы тесно связаны с летучими мышами. О фактическом механизме повторного возникновения этого вируса гипотезы выдвигались еще во время первоначального коронавируса SARS". "И все же тивен Мошер, специалист по Китаю из Института исследований в области народонаселения, указывает, что Китай уже много лет проводит исследования - подробно описываемые в научных журналах - коронавирусов подковоносых летучих мышей, которые могут быть опасны для человека", - подчеркивает The Washington Times. "Они пишут о сборе SARS-подобных коронавирусов подковоносых летучих мышей и доказывают, что, как и сам вирус SARS, некоторые другие коронавирусы, возникающие естественным путем, могут напрямую инфицировать людей, - сказал Мошер. - Они пишут о генной инженерии новых и смертоносных вирусов, способных инфицировать легочную ткань человека - так же, как это делает уханьский грипп". (...) Источник: The Washington Times



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Политика конфиденциальностих Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2020 InoPressa.ru