31 марта 2020 г. Саабира Чаудхури | The Wall Street Journal Мусорная индустрия готовится к потенциальной лавине коронавирусных отходов "По мере того как коронавирус распространяется по всей территории США, мусороперерабатывающая промышленность готовится к потенциальному увеличению количества инфицированных отходов, одновременно сталкиваясь с опасениями по поводу подверженности работников патогену", - пишет The Wall Street Journal. "США смотрят на опыт Китая, где ежедневные объемы медицинских отходов в Ухане выросли в шесть раз (...), что побудило правительство развернуть десятки переносных установок для переработки отходов. Китайские чиновники недавно заявили, что объекты по переработке медицинских отходов в 29 городах работают на полную мощность или близки к ней", - говорится в статье. "В США компании по переработке отходов говорят, что больницы уже производят больше мусора, который необходимо обрабатывать специально, в то время как пандемия также ставит под угрозу обычный сбор бытовых отходов. Stericycle Inc., один из крупнейших в стране переработчиков медицинских отходов, говорит, что в последние недели наблюдается резкое увеличение числа масок, перчаток и халатов. Компания, которая стерилизует паром инфекционный мусор перед его захоронением или сжиганием, также начала перерабатывать отходы из новых источников, таких как круизные лайнеры, где пассажиры были помещены в карантин. (...)" "Когда коронавирус только появился, некоторые штаты рекомендовали классифицировать любые отходы после пациентов как "регулируемые медицинские отходы", а это означает, что перед захоронением их необходимо обработать, чтобы они считались неинфекционными, поясняет Тиффани Викстен, менеджер по профилактике и контролю инфекций в Медицинском центре Университета Раш в Чикаго. Впоследствии федеральные регулирующие органы уточнили, что только небольшое количество отходов из медицинских учреждений - например, оборудование, загрязненное биологическими жидкостями - нуждается в такой обработке, а остальные отходы считаются обычным мусором. Но эта проблема продолжает вызывать беспокойство у некоторых больниц и сборщиков мусора. "Если вы имеете дело с неизвестным или новым вирусом, таким как коронавирус, первоначальная реакция - ввести как можно больше мер предосторожности, - сказала Викстен. - Отходы растут пропорционально количеству пациентов, которые к нам обращаются, причем в основном это количество одноразовых средств индивидуальной защиты, которые вы используете". "Эти маски и перчатки, в частности, являются предметом беспокойства для перевозчиков отходов, говорит Кэти Уикман, менеджер по развитию в Advocate Aurora Health, крупной системе больниц на Среднем Западе. "Они задаются вопросом, безопасны ли они для их людей", - отмечает она. "Некоторые больницы требуют, чтобы маски и другие отходы по случаям коронавируса сжигались "в качестве дополнительной меры предосторожности", сказал Брэд Райт, вице-президент Covanta Holding Corp., крупнейшей в США компании по переработке отходов в энергию. (...)Компания говорит, что возможности по переработке регулируемых медицинских отходов в США могут быть недостаточными, и предварительное моделирование показало, что в ближайшие месяцы страну ожидает "значительный дефицит". "Опасения по поводу инфицированных отходов выходят далеко за рамки тех отходов, которые вырабатывают больницы. Все большее число обычных программ утилизации бытовых отходов приостанавливаются, и некоторые города заявляют, что работники, которые сортируют мусор вручную, могут подвергаться риску заражения вирусом, который может быть на поверхностях", - подчеркивается в статье. "Исследование, о котором сообщил в этом месяце Медицинский журнал Новой Англии, показало, что коронавирус может оставаться на пластике и нержавеющей стали до 72 часов. В федеральном руководстве говорится, что работникам по утилизации отходов нужны перчатки и маски, но Пит Келлер, глава отдела переработки отходов в компании Republic Services Inc., одном из крупнейших перевозчиков отходов в Америке, заявил, что ему сложно обеспечить масками всех. Национальная ассоциация по переработке и утилизации отходов заявляет, что у некоторых ее членов заканчиваются защитные перчатки и дезинфицирующее средство для рук. "Пока мы на улице собираем мусор, мыть руки - непростая задача", - сказал Даррелл Смит, исполнительный директор ассоциации. "Работники по утилизации отходов в Питтсбурге в среду отказались собирать мусорные отходы после того, как, по их словам, у двоих их коллег был обнаружен коронавирус, а отдел санитарии не сообщил им. В прямом эфире на Facebook работники заявили, что хотят получить маски и надбавку за работу в опасных условиях. (...)" "NWRA просит больницы маркировать мешки, содержащие отходы, связанные с коронавирусом, "в качестве знака для наших сборщиков отходов, что им следует проявлять особую осторожность", сказал Смит. (...) Источник: The Wall Street Journal