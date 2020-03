"Американский штат Нью-Йорк стал центром глобальной эпидемии. (...) От Covid-19 скончалось уже более 1 тыс. жителей Нью-Йорка, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Условия работы во многих больницах катастрофические, не хватает почти всего: аппаратов искусственной вентиляции легких, масок, защитной одежды, персонала, коек. На прошлой неделе издание New York Post сообщило и о первом медбрате, скончавшемся от Covid-19. По информации The New York Times, все больше врачей в эти дни пишут завещания". Журналист Die Zeit Лукас Хермсмейер побеседовал с Сарой Дауд, медсестрой Гарлемского больничного центра, имеющего около 270 коек для пациентов.

"На моем этаже 33 пациента и только три медсестры, то есть по одной на 11 пациентов. При этом пациенты с Covid нуждаются в регулярном наблюдении и уходе, - рассказала собеседница издания. - (...) Я не знаю, занята ли каждая койка в больнице, но в том, что касается пациентов с Covid, мы на пределе. В том числе и потому, что мы должны изолировать пациентов, и поэтому требуется больше места. То есть свободных коек в отделениях интенсивной терапии больше нет. Особенно опасно то, что на моем этаже пациенты с Covid лежат вперемешку с остальными. У нас уже были пациенты, которые поступали не с Covid, но у которых теперь положительный результат теста. Мои коллеги и я неоднократно пытались обратить на это внимание руководства больницы, но пока это не было воспринято всерьез".

"Наш морг полон. Вероятно, в итоге придется увеличивать его вместимость", - отметила медсестра.

"У меня уже в последние три года не было ни одного дня, когда не было бы проблем с оснащением. И это было до пандемии. Везде не хватает средств защиты. В нашем отделении неотложной помощи медперсоналу пришлось даже самим покупать костюмы в строительном магазине. Не хватает также инфузионных насосов. И приборов, измеряющих уровень кислорода в крови. Их недостаточно для того, чтобы одновременно контролировать состояние всех пациентов, то есть мы перемещаем приборы между палатами и пациентами. Хотя мы действуем осторожно, это большой риск", - указала Дауд.

"Руководство дает нам одну маску типа N95, которой должно хватить на пять смен по 12-14 часов. Но на самом деле мне следовало бы выбрасывать маску после каждого использования, потому что нас постоянно окружают кашляющие пациенты и частицы оседают на наших масках. Мы давно не следуем протоколу инфекционного контроля", - рассказала собеседница издания.

"В системе, которая должна спасать людей и одновременно получать прибыль, денежный фактор всегда перевешивает. Система здравоохранения ужасна. В сущности есть две системы здравоохранения. Одна для бедных, иммигрантов и бездомных. Другая для среднего класса и богатых людей с частной медицинской страховкой. Одна система имеет в своем распоряжении значительно больше ресурсов - и это не та, в которой я работаю. Мы в корне не обеспечены. И есть исследования, доказывающие, что темпы заражения растут, если больницы не укомплектованы адекватным образом", - подчеркнула медсестра.

"Многие наши пациенты настолько слабые, что они не могут дойти до туалета и поэтому страдают недержанием. Вчера одна пациентка умоляла меня поменять ей постельное белье, но мне нужно было делать переливание крови другой женщине. Мне пришлось выбирать между двумя пациентами. Это ужасное чувство", - поделилась собеседница издания.