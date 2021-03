31 марта 2021 г. Люк Гардинг и Джейсон Берк | The Guardian Российские наемники стоят за нарушениями прав человека в ЦАР, утверждают эксперты ООН "Российские наемники из группы Вагнера, частного военного подрядчика, совершали нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике, сражаясь вместе с правительственными войсками, утверждает группа независимых экспертов ООН. Рабочая группа ООН заявила, что "глубоко встревожена" связями между российскими наемниками и серией жестоких нападений, имевших место в ЦАР после выборов в декабре", - передает The Guardian. Газета напоминает, что страну сотряс новый виток гражданской войны после того, как наступление развернул альянс повстанческих группировок. "(...) В последние месяцы наемники группы Вагнера содействовали успешному контрнаступлению правительства на повстанцев", - говорится в статье. "По данным группы экспертов ООН, российские подрядчики тесно сотрудничают с 15-тысячной миротворческой миссией ООН, которая базируется в ЦАР с 2014 года. Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) призвана защищать гражданское население и обеспечивать среду, позволяющую стране создавать прочные институты. По заявлению группы экспертов, они были обеспокоены, узнав, что иностранные наемники поддерживают тесный контакт с миротворцами ООН. Имели место регулярные встречи между сотрудниками ООН и "русскими советниками", визиты россиян на базы МИНУСКА и медицинская эвакуация раненых "русских инструкторов" на объекты МИНУСКА", - сообщается в статье. "Это размывание границ между гражданскими, военными и миротворческими операциями во время боевых действий создает путаницу в отношении законных целей и увеличивает риски широко распространенных нарушений прав человека и гуманитарного права", - заявила Елена Апарак, председатель-докладчик рабочей группы ООН по наемникам. "Согласно заявлению экспертов, они получили сообщения о "серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права", совершенных российскими частными военнослужащими, действующими совместно с Faca. В некоторые случаи были вовлечены миротворцы ООН, добавили они. Предполагаемые нарушения включают массовые казни без надлежащего судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки во время допросов и насильственное перемещение гражданского населения, около 240 тыс. из которых в последние недели покинули свои дома из-за боевых действий. Экспертная группа ООН сообщила, что участились нападения на гуманитарные организации, а также случаи насильственных исчезновений", - говорится в публикации. (...) "Россияне, идентифицированные ООН, связаны с Евгением Пригожиным, олигархом, союзником Владимира Путина", - пишет издание, напоминая, что Вашингтон предъявил Пригожину обвинение во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. (...) "Рабочая группа ООН перечисляет три "взаимосвязанных" структуры Пригожина, действующих в ЦАР: группа Вагнера, Lobaye Invest, горнодобывающая фирма, базирующаяся в ЦАР и специализирующаяся на золоте и алмазах, на которую наложены санкции США; и Sewa Security Services, которая охраняет президента и других высокопоставленных чиновников ЦАР", - указывается в публикации. "Верховный комиссар ООН по правам человека расследует несколько инцидентов. В декабре российские военные и военнослужащие Faca, как утверждается, открыли огонь по автомобилю, который не остановился на контрольно-пропускном пункте в префектуре Уака, убив 3 и ранив 15 человек. Они также, как утверждается, были причастны к атаке на мечеть в Бамбари, столице префектуры. Сообщается, что повстанцы из ряда групп, которые называют себя Коалицией патриотов за перемены (КПК), также совершили зверства. 8 марта они устроили засаду на колонну правительственных войск и военных Вагнера в деревне Манга, на шоссе между Бозумом и Бокарангой. По сообщениям, двое российских наемников были убиты, а транспортное средство уничтожено". (...) "Официальные лица ЦАР признали важную помощь "союзных сил" в недавних победах, этот термин обычно применяется к руандийским военным и российским наемникам", - говорится в статье. "В январе источники в ООН сообщили AFP, что координация на местах между миротворцами ООН, российскими "военными инструкторами" и 300 руандийскими солдатами, направленными в качестве подкрепления в декабре на двусторонней основе, была "довольно хорошей". "Просочившиеся в прессу документы демонстрируют масштабы операций Пригожина в Африке. Очевидные амбиции Москвы - превратить регион в стратегический центр. В документах говорится, что деятельность Пригожина и группы Вагнера тесно координируется с высокопоставленными чиновниками в министерствах иностранных дел и обороны России", - напоминает газета. "Пригожин был недоступен для комментариев. Он отмахнулся от обвинительных заключений США и ранее заявлял, что группы Вагнера не существует",- заключает издание. Источник: The Guardian