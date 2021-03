31 марта 2021 г. Эндрю Креймер | The New York Times Эскалация боевых действий на востоке Украины сигнализирует об окончании еще одного соглашения о прекращении огня "Война на востоке Украины, которая месяцами шла на низком уровне и привлекала мало международного внимания, резко обострилась в последние дни, согласно заявлениям во вторник украинского и российского правительств. В ходе самого смертоносного в этом году столкновения четыре украинских солдата были убиты и еще один серьезно ранен в бою против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой области на востоке Украины, заявили украинские военные. Гибель солдат, а также наращивание российских войск на границе привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне. На прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с возможного кризиса до потенциально неминуемого кризиса - самого высокого уровня - в ответ на развертывание дополнительных российских войск", - передает The New York Times. "Обмен артиллерийским и пулеметным огнем в Донецкой области был необычным в том плане, что он длился большую часть дня. Бои через так называемую Линию соприкосновения, баррикаду из окопов и укреплений протяженностью около 250 миль, обычно короче", - говорится в статье. "Но это был не единственный признак напряженности в регионе, где украинские и поддерживаемые Россией сепаратистские силы обосновались в окопах, которые почти не переместились за семь лет с момента начала боевых действий в 2014 году. Европейские наблюдатели в последние недели заметили новое вооружение на стороне, поддерживаемой Россией. Участились артиллерийские обстрелы. А российские переговорщики предупредили о срыве мирных переговоров, которые тянулись годами", - пишет издание, приводя высказывание официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в котором он признает усиление боевых действий в последнее время, и заявление об эскалации конфликта, сделанное во вторник украинским парламентом, фактически признающим, что соглашение о прекращении огня, заключенное в июле, было нарушено. (...) "Шаги России разделили Вашингтон. Некоторые чиновники считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены в большей степени, полагая, что намерения Путина неясны и что операция, направленная на проверку нового президента, может быстро перерасти в нечто более зловещее", - отмечается в статье. "На этой неделе генерал Тод Д. Уолтерс, глава европейского командования США, повысил уровень наблюдения американских вооруженных сил второй раз за несколько дней после того, как российские войска не покинули приграничный район. Американские стратеги ожидали, что войска покинут этот район, примерно в 30 милях от границы с Украиной, после завершения военных учений 23 марта. Американские оценки того, сколько дополнительных российских военных было отправлено к границе, различаются. По данным одного чиновника, их было около 4 тыс.". "После вторжения России в Крым в 2014 году боевые действия между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими силами периодически вспыхивали. С тех пор Путин не боялся использовать военные учения у границ Украины или развертывание войск, чтобы направлять месседж как Киеву, так и Западу, заявили американские чиновники. По словам нынешних и бывших чиновников, недавние вспышки насилия на востоке Украины и наращивание военной силы могут стать для Москвы способом оценить приверженность администрации Байдена Украине", - пишет издание. "Это может быть намеренным позированием, но Кремль тестирует новую администрацию", - считает Фредерик Б. Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий американской армией в Европе. Россия имеет "нулевую заинтересованность" в реальном мире на Украине и хочет сохранить страну как можно более дестабилизированной, заявил генерал Ходжес, который сейчас работает в Центре анализа европейской политики. "Во время январского разговора с Путиным президент Байден подчеркнул важность украинского суверенитета. Но после этого Байден так и не запланировал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что вызвало вопросы у некоторых бывших чиновников о том, насколько серьезно новая администрация относится к разрешению конфликта в этой стране", - указывает The New York Times. (...) "Россия поддерживает сепаратистов современным оружием и солдатами, утверждают западные правительства, хотя Москва это отрицает, - говорится в публикации. - И, несмотря на статичное состояние войны, Линия соприкосновения остается потенциальной горячей точкой в отношениях России с Западом. (...)". Газета напоминает, что заключенное в июле представителями Украины, России и ОБСЕ соглашение о прекращении огня "(...) продержалось дольше, чем десятки других договоренностей, достигнутых за последние семь лет. Только с 2018 года было нарушено восемь соглашений о прекращении огня". (...) В написании статьи приняли Эрик Шмитт и Джулиан Э. Барнс предоставили репортажи из Вашингтона, а Мария Вареникова внесла свой вклад в исследование из Винницы, Украина. Источник: The New York Times