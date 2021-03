31 марта 2021 г. Фрида Гитис | The Washington Post Какой мировой лидер отреагировал на пандемию хуже всего? Конкуренция жесткая "Комбинация катастрофической пандемии и пагубного президентства привели к тому, что в США от коронавируса погибло самое большое количество человек в мире. Это было, по сути, подтверждено Деборой Биркс, координатором целевой группы президента Дональда Трампа по коронавирусу, которая заявила CNN, что большинство смертей в Соединенных Штатах можно было предотвратить. И все же - слабое утешение - возможно, Трамп был не худшим лидером во времена пандемии. Возможно, другие лидеры Другие, возможно, провалили управление кризисом в еще большей степени, чем Трамп, и этот список многое говорит о состоянии глобального управления", - пишет The Washington Post. "Ответную реакцию едва ли не вечного президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его жены превзойти трудно. Они отреагировали на новости о пандемии призывом к людям выйти на улицы на праздничный парад, который они назвали "Любовь во времена Covid-19" - извращенный, но подходящий намек на работы Габриэля Гарсиа Маркеса, в чьих романах органично сочетаются факты и галлюцинации. Этот безрассудный шаг привел в ужас как правозащитников, так и ученых", - пишет газета. "Превзойти его сложно, но возможно. Жаир Болсонару, президент Бразилии, система здравоохранения которой находится на грани коллапса, а неконтролируемое распространение вируса повлекло за собой возникновение вариантов, (...) повторил заявления Трампа о гидроксихлорохине, растратив средства, предназначенные для экстренной помощи в связи с пандемией, на бесполезное лечение. Он уволил министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием Сovid-19 и заявил, что бразильцы могут быть невосприимчивы к "маленькому гриппу", поскольку они плавают в сточных водах и с ними ничего не происходит. Болсонару, который сам заразился коронавирусом, призвал бразильцев протестовать против антивирусных мер и присоединился к ним на улицах. Мало кто был в масках, и он радостно пожимал руки - иногда после того, как покашляет в свою ладонь. На фоне того, как пандемия распространяется по всей Бразилии и каждый день умирают тысячи людей, недавно он велел бразильцам "прекратить ныть" по этому поводу", - говорится в статье. "Еще один президент, который заразился вирусом в то время, как пытался преуменьшить его значение - это Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики. Вначале он посоветовал мексиканцам "жить как обычно". Он отказывался надевать маску даже после того, как заразился, говоря, что наденет ее, когда в Мексике будет искоренена коррупция, а это очень отдаленная перспектива (...). В эти выходные власти Мексики тихо обнародовали доклад, показывающий, что реальное количество погибших на 60% превышает официальные цифры, что ставит Мексику ноздря в ноздрю с Бразилией по количеству погибших от пандемии после США". (...) "Также есть диктаторы, такие как белорусский лидер Александр Лукашенко, который назвал пандемию не более чем "психозом" и прописал водку и баню для ее предотвращения. Лукашенко, который пережил месяцы массовых протестов после оспариваемых выборов прошлым летом, почти на каждом шагу блокировал здравые меры по замедлению распространения вируса. Тем не менее, многие белорусы сопротивлялись его халатному подходу - точно так же, как многие оказали сопротивление его диктатуре. Игнорируя его пагубный совет, люди практиковали социальное дистанцирование, проводили краудфандинговые кампании для закупки расходных материалов для больниц и, в конце концов, вероятно, помогли удержать вирус и число погибших в Белоруссии от выхода из-под контроля", - отмечает издание. "В Туркменистане, еще одной постсоветской диктатуре, правительство установило новую нижнюю планку для отрицания, запретив ношение масок и любое обсуждение пандемии. Сообщается, что использование слова "коронавирус" запрещено в СМИ или в информационных материалах о здоровье. Туркменистан по-прежнему заявляет, что у него не было случаев коронавируса - в эти заявления никто не верит", - передает газета. "В Камбодже, где премьер-министр Хун Сен находится у власти с 1985 года (что делает его одним из самых давних глав правительств в мире), первым шагом было отрицание. Он приветствовал пассажиров круизных лайнеров, которых избегали другие страны из страха перед пандемией. Постепенно его реакция скатилась к репрессиям, запрету на критику и арестам тех, кто жаловался, а затем к использованию чрезвычайной ситуации, чтобы усилить хватку режима", - напоминает автор публикации Фрида Гитис. "В Африке другой авторитарный популист, президент Танзании Джон Магуфули, также отвергал разговоры о глобальной чрезвычайной ситуации. Он велел людям не беспокоиться о масках или вакцинах, заявив, что три дня молитвы уничтожили вирус в Танзании. Чтобы аргументировать свою точку зрения, он, высмеивая ученых, заявил, что сдал на тест образцы плодов папайи и они оказались положительными. Магуфули скончался в этом месяце. Власти утверждают, что он умер от сердечных осложнений, но члены оппозиции настаивают, что у них есть достоверные сведения, что он умер от Covid-19", - указывает издание. (...) "Ощущение абсурда быстро подавляется осознанием того, что действия этих людей, вероятно, привели к гибели сотен тысяч людей - а, возможно, и больше - по всему миру. Что касается Трампа, то другие лидеры напоминают нам, что не он один плохо управлял кризисом в области здравоохранения. Он сталкивается с большая конкуренция за звание президента с наихудшим пандемическим послужным списком. Однако он по-прежнему конкурентоспособен", - заключает автор публикации. Источник: The Washington Post