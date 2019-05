31 мая 2019 г. Анна Немцова | The Daily Beast Увлечение Путина генетикой - только "евгеника" под прикрытием? "Внутренняя пропагандистская кампания российского президента Владимира Путина велит людям затаиться, твердит, что им нужно найти способы оградить страну от Запада. Кремль полагает, что им нужно защитить свой интернет, отключив его от глобальной сети, иначе враги России могут использовать социальные сети для подрыва государства. (Ирония таких прокламаций да не будет потеряна для американских читателей) А теперь Путин говорит о действительно зловеще звучащей угрозе - угрозе для самой ДНК российского народа", - пишет журналист издания The Daily Beast Анна Немцова. "Новое модное словечко среди российских властей - "биозащита", что в наиболее безобидном значении может означать лидерство в высокодоходной разработке методов генетического редактирования для лечения болезней, выращивания более качественных культур и тому подобное. Но в своей самой зловещей форме это слово приобретает оттенок евгеники, дискредитированной "науки" XIX и начала XX веков, которая обещала создать более совершенных людей на основе расовых и этнических стереотипов", - говорится в статье. "Нарождающееся представление о том, что генетическая безопасность является частью национальной безопасности, пока еще неясно большинству российских граждан, но уже получает щедрое финансирование, - отмечает газета. - В конце апреля российские власти утвердили бюджет в 220 млрд рублей (3,3 млрд долларов) на разработку новых генетических технологий в течение следующих восьми лет. В документе, опубликованном на правительственном сайте, говорится, что основной целью программы является "снижение критической зависимости российской науки от иностранных баз генетических и биологических данных" и от зарубежного специализированного программного обеспечения и других технологий. Но некоторые видят в этой программе возможность определить российскую идентичность на основе генетики". "Я никогда не слышала, чтобы Путин или кто-либо еще в Кремле упоминал слово "раса", - заявила в среду в интервью The Daily Beast Светлана Ганнушкина, известная правозащитница, помогающая мигрантам. - Но однажды Путин сказал мне: "Я согласен, что нам нужны мигранты, но желательно хорошо образованные славяне детородного возраста". "Другие идут намного дальше. Есть даже группа тех, кто предлагает редактировать Конституцию Российской Федерации, чтобы помочь создать новую идеологию на основе генов нации", - пишет Daily Beast. - Член Российской академии наук Талия Хабриева предложила, чтобы новая идеология включала "генетически присущие российскому народу ценности", которые были бы определены в Конституции. Идея Хабриевой вызвала широкую дискуссию в академических кругах. Московский аналитический Центр Сулашкина, работающий над проектом Новой Конституции, сомневается, что "идентичность российской цивилизации" можно назвать "генетической". Между тем, уважаемая российская деловая газета "Ведомости" сообщила, что Мария Воронцова, которая, как предполагается, является старшей дочерью президента Путина, является одним из ключевых руководителей новой государственной программы. Согласно другому сообщению российского журнала New Times, российская "первая дочь" Воронцова будет осуществлять надзор за политикой генетического редактирования в медицине в России, потенциально прибыльной области, но в то же время полной этических мин". "Государственная программа направлена на профилактику и лечение заболеваний человека, хотя некоторые российские ученые до сих пор задаются вопросом, является ли редактирование генов безопасным для людей", - отмечается в статье. "Ясно, как белый день, - сказал один из участников программы в частном порядке, - что редактирование генов - это золотая жила, очень прибыльный бизнес". "В России наблюдается большой ажиотаж по поводу генетического редактирования, в основном, среди миллиардеров, - заявил The Daily Beast прокремлевский политолог Юрий Крупнов ранее в этом месяце. - Одна процедура за рубежом стоит около 1 млн долларов, поэтому это звучит как хороший бизнес, но даже если Россия разработает собственные технологии, биологические большие данные потребуют гораздо больших инвестиций". "Если говорить о больших данных, то российские политики сейчас публично выражают обеспокоенность тем, что россияне передают генетические данные иностранным компаниям, таким как коммерческие генеалогические сайты, для проверки своего происхождения. "Существует опасение, что западные спецслужбы разрабатывают биологическое оружие, уделяя особое внимание изучению наших ДНК-тестов", - говорит Крупнов. "Кремль обеспокоен исследованиями ДНК российского населения уже несколько лет. "Путин хочет контролировать российские гены, генетические исследования, так же, как он хочет контролировать киберпространство", - заявил The Daily Beast бывший член российского парламента Дмитрий Гудков. "В 2017 году, - напоминает газета, - на очередном заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека президент Путин рассказал о злонамеренных планах иностранцев в отношении России. "А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации". Он добавил, что такая деятельность ведется "целенаправленно и профессионально". (...) Это был не единственный примечательный комментарий Путина о биологии. В октябре прошлого года на Валдайском дискуссионном клубе он, не вдаваясь в подробности, упомянул об "очень опасном" биологическом оружии, предназначенном для "определенных этнических групп". Ранее на встрече с российской молодежью в Сочи Путин заявил, что научные технологии, способные изменить "геном человека", "страшнее ядерной бомбы", и что современные ученые теперь могут вмешиваться в человеческий генетический код. "Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками". "На самом деле, эта озабоченность генетическими заговорами уходит корнями в советские времена," - подчеркивает The Daily Beast, ссылаясь на американского писателя Элвина Тоффлера, который почти 50 лет назад в бестселлере 1970 года "Шок будущего" писал, как тогдашний руководитель исследовательской лаборатории Института биологии развития Академии наук СССР предсказывал, что мир "скоро станет свидетелем генетического эквивалента гонки вооружений", и подразумевалось, что Советский Союз должен быть первым. "Позднее архитекторы хорошо финансируемой российской программы биологической защиты прочитали книгу под названием "Генетическая бомба", в которой открыто обсуждается евгеника и то, что ее автор, Юрий Бобылов, называет рисками для белой расы, сообщил один из вовлеченных в программу. Создание "сверхчеловека", "героя", "в принципе, возможно, но это пока всё ещё чрезвычайно сложная социальная задача", писал Бобылов". "В прошлом году правительство приказало российским ученым и бюрократам провести широкомасштабное исследование так называемого "российского генома". (...) "Мы слышим слишком много глупостей о "российских генах" в нашей многонациональной стране", - сказал The Daily Beast биолог Павел Лобков, в настоящее время ведущий независимого телеканала "Дождь". "Тем не менее, Путин приказал правительству к 2025 году предоставить россиянам паспорта, которые включают их генетическую идентификацию", - заключает автор публикации. Источник: The Daily Beast