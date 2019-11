31 октября 2019 г. Анна Немцова | The Daily Beast Нобелевская премия мира для Владимира Путина? Разговоры об этом ходят в Москве "Тем, кто живет за пределами России и вне огромного пузыря восхищения, раздуваемого вокруг президента Владимира Путина, поверить в это может быть немного трудно. Однако в России предпринимаются шаги, по всей видимости, вполне искренние, нацеленные на то, чтобы номинировать Путина на Нобелевскую премию мира", - сообщает The Daily Beast. "(...) Глядя через призму московских СМИ и сторонников Путина, можно сказать, что Украина и Сирия являются главными примерами его права на получение премии. Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков, близкий к Кремлю, говорит The Daily Beast, что лучшего кандидата на эту престижную награду, чем Путин, нет. "Большинство российских государственных чиновников считают, что президент Путин заслуживает Нобелевскую премию мира за спасение мира от ядерной войны во время кризиса на Украине в 2014 году - за то, что сдержался и не ввел российские войска в города Харьков, Днепропетровск, [украинские] города, где полно русских", - сказал Марков, добавив: "Конечно, Путину следует дать премию за разрешение турецко-курдского конфликта, который рисковал унести тысячи жизней". "Забудьте о попытках президента США Дональда Трампа потребовать признания за соглашение о прекращении огня с Анкарой, - говорится в статье. - Сторонники Путина в Москве считают, что только одному Путину удалось найти решение и договориться о сделке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая предотвратила турецко-курдское кровопролитие. (...) Тем не менее, Алексей Венедиктов, главный редактор влиятельной независимой радиостанции "Эхо Москвы", на прошлой неделе написал в Twitter (...): "В наверху - "ну ты теперь понял (после соглашения Путин-Садат-Асад), что Путин достоин Нобелевской премии мира". По его словам, высокопоставленные источники сообщили ему, что сирийская сделка Путина тянет на "новые Кэмп-Дэвидские соглашения". (...) "В действительности, российский лидер стремился получить премию в течение многих лет. С тех пор, как журнал Time назвал Путина "Человеком года" в 2007 году, кремлевские идеологи считают, что Запад признает Путина выдающимся мировым политиком - и миротворцем - и никакие войны в Грузии, на Украине или Сирии не могут их разубедить их", - пишет автор публикации Анна Немцова. "Самое большое достижение Путина в этом отношении, вероятно, относится к 2013 году, когда президент Барак Обама обдумывал возможность крупных военных ударов по режиму Башара Асада, чтобы нанести ответный удар за использование химического оружия, и тогда включился Путин, представив лучший или, по крайней мере, более мирный план. Сначала он убедил Асада признать, что у него есть химический арсенал, чего тот никогда раньше не делал. Затем Асад согласился на инспекции ООН, уничтожив все, что, как он признал, имел, и, по всем данным, подавляющее большинство этого страшного оружия было уничтожено. В то время казалось, что предотвращена крупная война и, следовательно, открылся путь к миру, - напоминает газета. - Поэтому в начале 2014 года российская правозащитная группа под названием "Международная академия духовного единства и сотрудничества народов " выдвинула Путина на эту премию". "К несчастью для устремлений Путина, между номинацией в начале года и наградой в конце существует довольно долгая задержка, и в 2014 году Путин не вполне занимался миротворчеством. Реагируя на народное проевропейское и преимущественно антироссийское восстание на Украине, он захватил Крымский полуостров, аннексировал его, включив в состав России, и оказывал поддержку сепаратистским повстанцам на востоке Украины. Число погибших вскоре достигло тысяч, и сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами. В июле 2014 года ракета, поставленная Россией, сбила малазийский авиалайнер, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 людьми на борту, все из которых погибли", - пишет The Daily Beast. "Если в 2014 году кто-то и утверждал, как предлагает Марков, что Путин должен получить премию мира за то, что не осуществил массивное прямое вторжение на Украину, чтобы взять крупные города Харьков и Днепропетровск, Нобелевский комитет в Норвегии явно не был убежден в этом. В 2014 году он вручил премию Кайлашу Сатьяртхи и Малале Юсуфзай (...)", - сообщается в публикации. "С тех пор, как Россия вступила в борьбу для оказания прямой поддержки Асаду в 2015 году, российские действия в Сирии были кровавыми. Одним из недавних примеров является российско-сирийский военный удар по центру для сотен перемещенных лиц в городе Хаас в Идлибе, в результате которого в августе погибли 20 мирных жителей, - отмечается в статье. - (...) Сара Кайяли, которая проводит мониторинг нарушений прав человека в Сирии, сообщила The Daily Beast, что "российские удары по защищаемой гуманитарной инфраструктуре" являются обычным явлением в районах, где действуют россияне, и приводят к "крайне негативным последствиям". Теперь, говорит Кайяли, "Россия заключила соглашение с Турцией о так называемой "зоне безопасности" но, как раз за разом показывает история, зоны безопасности редко бывают безопасными". " США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их", - позлорадствовал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков на прошлой неделе. По словам Пескова, организуя вывод бойцов, Россия, по крайней мере, спасает их жизни", - сообщает The Daily Beast. "Конечно, Соединенные Штаты выглядят глупыми и коварными, - констатирует газета. - Но некоторые аналитики полагают, что злорадство России преждевременно. Дэвид Аарон Миллер из Фонда Карнеги за международный мир отмечает, что среди некоторых в Вашингтоне "враждебность по отношению к Трампу и Путину - полностью заслуженная - омрачает анализ ситуации в Сирии и провоцирует гиперреакцию на достижения России". "Как указывает Миллер, "Россия была доминирующей внешней силой в Сирии, по крайней мере, с 1970-х годов. И вывод США, несомненно, консолидировал это и укрепил роль России в регионе. Но мы не должны переоценивать достижения Москвы. Сейчас они стоят у кормила разрушенной страны, на исцеление которой уйдут годы и миллиарды. Они сцеплены с режимом-изгоем (...), который будет продолжать отталкивать большинство суннитского населения; им грозит возрождающаяся группировка ИГИЛ (эта террористическая группировка запрещена в РФ - Прим. ред.) и теперь они скованы ответственностью за разрулирование турецко-сирийско-курдского треугольника и потенциально израильско-иранского конфликта". "Идея вручения Путину Нобелевской премии мира звучит нелепо после многих лет этой грязной войны в Сирии, когда российские военные нарушают международное право, применяя запрещенное оружие, бомбя больницы и клиники", - сообщила The Daily Beast Таня Локшина, заместитель директора по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch. "Но эта мечта все еще жива, подпитываемая соглашением о выводе курдов из региона вблизи турецкой границы. На прошлой неделе российское информационное агентство riafan.ru сообщило: "Иностранцы предложили наградить Путина Нобелевской премией за мир в Сирии". Крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию - 31 января. Можно только гадать о том, какие мирные инициативы предпримет Путин в промежуток между настоящим моментом и этой датой", - заключает автор публикации. Источник: The Daily Beast