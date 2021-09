1 сентября 2021 г. Марк Беннеттс | The Times Великое таяние угрожает российскому царству вечных льдов "Зубчатая трещина возникла без предупреждения и быстро распространилась с крыши 2-этажного дома на первый этаж, напугав жителей и спровоцировав эвакуацию. На другом конце города вскоре начал опасно наклоняться 9-этажный многоквартирный дом, за что получил прозвище "Пизанская башня", прежде чем срочный ремонт предотвратил его обрушение. Добро пожаловать в Якутию, огромное ледяное царство на северо-востоке Сибири, расположенное полностью на вечной мерзлоте - слое земли, который обычно остается замороженным круглый год", - пишет обозреватель The Times Марк Беннеттс. "Здания в Якутии, самом холодном и крупнейшем регионе России, строятся на бетонных столбах, забитых на глубину до 15 метров в вечную мерзлоту - глубины, которая когда-то считалась достаточной, чтобы обеспечить сооружениям прочный фундамент, - поясняет автор публикации. - Но повышение температуры, вызванное изменением климата, означает, что вечная мерзлота (...) смещается и оседает, что влечет за собой мрачные последствия. Треснувший дом и накренившаяся многоэтажка входят в число более чем 1000 зданий, которые, по словам властей Якутска, областной столицы, были повреждены в результате таяния в последние годы". "Предвещая недоброе, более двух третей обширной российской территории расположено на вечной мерзлоте, и, по мнению исследователей, ущерб, причиняемый по мере ее сокращения, может обойтись Москве в сумму до 5 трл рублей (49,5 млрд фунтов стерлингов) к 2050 году. (...) Температура в Якутии, также известной как Республика Саха, повышается как минимум в 2,5 раза быстрее, чем на остальной планете. Несмотря на то, что зимой температура может опускаться до -55 C, последние летние рекорды тепла в регионе были побиты - в июне 2020 года температура в Верхоянске, городе за Полярным кругом, достигла + 38 C", - говорится в статье. "Однако великая оттепель несет опасность, которая сказывается не только на инфраструктуре Якутии. Огромные лесные пожары, бушевавшие в Сибири минувшим летом, угрожают высвободить огромное количество углерода и метана, которые тысячи лет содержались в мерзлых слоях почвы, что вызовет дальнейшее повышение глобальных температур. (...) Но, вероятно, спасать большую часть вечной мерзлоты в России уже слишком поздно. По оценкам экспертов ООН, к 2100 году около одной трети ее растает, даже если глобальные выбросы углерода резко упадут (...)", - отмечается в статье. "Пожарные, как профессионалы, так и волонтеры, проявили огромное мужество, спасая села и объекты инфраструктуры Якутии от лесных пожаров. Однако в отдаленных районах региона размером с Индию, но с населением менее миллиона человек, чиновники допускают бесконтрольное горение пожаров, потому что бороться с ними было бы слишком сложно и дорого. (...) Такая политика, одобренная Министерством окружающей среды в 2015 году, подверглась критике со стороны Greenpeace", - подчеркивается в публикации. (...) "Оттаивание мерзлоты также деформирует землю, создавая кратеры и болотистые впадины, называемые термокарстами, которые со временем могут превратиться в болота и озера. (...) Фермеры вынуждены покидать землю, которую стало невозможно вспахивать или использовать для выпаса животных, в то время как сараи и деревянные дома рушатся или затапливаются поднимающейся водой. (...)" Обозреватель отмечает, что "таяние вечной мерзлоты также может создать проблемы для кремлевского проекта "Восток Ойл" стоимостью 83 млрд фунтов стерлингов в Арктике, который предусматривает строительство более десятка городов и деревень и как минимум двух аэропортов на замерзшем севере. Также оттаивание мерзлоты, как сообщается, уже является причиной до трети технических проблем, которые приводят к задержкам добычи на российских нефтегазовых объектах". (...) "Опасности, связанные с потеплением Сибири, вполне реальны. Как недавно заметил Greenpeace, "вечная мерзлота оказалась не вечной", - заключает Марк Беннетс. Источник: The Times