2 апреля 2021 г. Рис Блейкли | The Times Годзилла или Кинг-Конг? Ни один из монстров не смог бы победить физику "Свежий голливудский блокбастер вопрошает, кто победил бы в схватке Годзиллы и Кинг-Конга. На что ученые отвечают: ни тот, ни другой. Оба были бы немедленно побеждены законами физики", - пишет The Times. "(...) В "Кинг-Конге", снятом Питером Джексоном в 2005 году, обезьяна была ростом 25 футов (около 8 м) в высоту. В фильме "Конг: Остров черепа", выпущенном в 2017 году, он вырос примерно до 100 футов (30 м) . В "Годзилле против Конга", вышедшем на экраны на этой неделе, его рост, кажется, приближается к 400 футам (121 м)", - говорится в статье. "Для ученых (...) величайший враг Конга - не Годзилла, а биомеханика. "Скажем так: если надуть гориллу и увеличить ее в размере - ну, она не смогла бы сохранить прежнюю форму", - говорит профессор Ричард Доукинз, биолог-эволюционист. Классическое эссе ученого Дж. Б. С. Холдейна объясняет, почему, на примере человека ростом 60 футов (18 метров)", - отмечается в публикации. "Этот человек был бы в 10 раз выше обычного человека, но также в 10 раз шире и глубже. Следовательно, его вес будет примерно в 1000 раз больше, чем у человека ростом 6 футов (1,8 м) - 80 или 90 тонн. Однако поперечные сечения его костей были бы только в сто раз больше. "Так что каждый квадратный дюйм гигантской кости должен был бы выдерживать вес, в 10 раз больший, чем квадратный дюйм человеческой кости", - поясняет Холдейн. Это было бы невозможно: его ноги сломались бы", - пишет издание. (...) "(...) Самый большой динозавр, который у нас есть на данный момент - это аргентинский завропод, которого называют патагозавр", - говорит доктор Сюзанна Мейдмент, палеонтолог из Музея естественной истории. У этих гигантов 37 м в длину и весом около 60 тонн развились различные способы облегчения скелетов, что позволило им стать такими большими - полые кости конечностей и воздушные мешочки в позвонках, как у птиц, которые были частью дыхательной системы". "Согласно нашему предположению, динозавры размером с патагозавтра, вероятно, приближались к физическим пределам возможного на суше, хотя утверждать наверняка трудно, учитывая, что каждый раз, когда кто-то находит более крупного, мы должны пересматривать это". "У млекопитающих другая дыхательная система - птицы и, предположительно, динозавры имеют однонаправленный поток воздуха через легкие, который намного эффективнее, чем у млекопитающих, - подчеркивает Мейдмент. - Кинг-Конг не мог бы иметь подобные адаптации, если предположить, что это млекопитающее". "Она не уверена, каким животным считается Годзилла, хотя, возможно, это рептилия. "У аллигаторов тоже есть своего рода однонаправленный поток воздуха, но у них нет пневматизации позвонков, поэтому они не смогли бы облегчить свой скелет так, как у гигантских динозавров", - говорит она. "Моделирование, учитывающее физические ограничения, было выполнено в отношении тираннозавра, который вырастал до 40 футов в длину. Расчеты показывают, что он не смог бы переходить на бег. "Кости его конечностей в буквальном смысле сломались бы под действием силы", - указывает Мейдмент. "Отсюда следует, что энергичных сражений, представленных Голливудом, не могло бы быть", - заключает The Times. (...) Источник: The Times