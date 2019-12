2 декабря 2019 г. Люси Фишер | The Times Корбин призывает к более мягкому подходу к Путину Британский политик "Джереми Корбин призвал НАТО деэскалировать напряженность в отношениях с Россией и дал понять, что в том случае, если он станет премьер-министром, он понизит важность отношений Великобритании с США", - передает The Times. "Вчера лидер лейбористов объявил о своих радикальных внешнеполитических намерениях перед всеобщими выборами 12 декабря". В преддверии жесткой встречи, на которую западный альянс, пытающийся преодолеть внутренние разногласия, соберется в среду в Уотфорде, он призвал НАТО сосредоточиться на "снижении напряженности в Европе и за ее пределами", - говорится в статье. "Растущая напористость России, в том числе использование методов гибридной войны, таких как как кибератаки, вызывает тревогу в большей части НАТО. В то же время союзники на восточном фланге, включая Польшу и страны Балтии, остро обеспокоены наращиванием обычных российских вооруженных сил. Тем временем британский аппарат национальной безопасности по-прежнему c подозрением относится к Москве после того, как агенты российской военной разведки применили химическое оружие, совершив попытку покушения в прошлом году в Солсбери, а также в результате кампаний влияния, проводимых онлайн", - напоминает издание. "Президент Макрон прав, когда настаивает на смене направления в политике НАТО, включая необходимость деэскалации конфликта с Россией и более широкого взгляда на самые серьезные угрозы для нашей общей безопасности", - указал вчера Корбин, излагая свое видение нового курса во внешней политике Великобритании. (...) Корбин, давний критик США, вчера дал понять, что он будет стремиться понизить значение так называемых особых отношений, которые связывают Великобританию и Америку. "Британии пора перестать цепляться за фалды Дональда Трампа", - сказал он, назвал Бориса Джонсона "ведущим в мире подхалимом" по отношению к президенту США". "От отрицания климатических изменений до безусловной поддержки израильских крайне правых, от расизма до конфронтации с Китаем - Трамп ведет мир по опасному пути. Британия должна освободить свою внешнюю политику от рефлекторного подчинения администрации США, которая отвергает наши ценности", - отметил он. "(...) Предполагается, что на встрече лидеров НАТО будет поднята тема России и ее агрессивного поведения, также как и тема Китая, которая будет обсуждаться впервые. Высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам на выходных, что "ни одна из мер НАТО не направлена на то, чтобы представлять угрозу для России", подчеркнув, что четыре боевые группы альянса, сосредоточенные в Восточной Европе, "относительно скромны по размеру и не могут сравниться с очень крупными обычными сухопутными силами, которыми там располагает Россия". (...) "В отличие от оборонительных и пропорциональных развертываний НАТО, Россия демонстрирует постоянное пренебрежение суверенитетом и территориальной целостностью своих соседей. Неудивительно, что так много стран обеспокоены угрозами России для их безопасности. Конечно, это будет обсуждаться на саммите лидеров ", - заявил он. (...) Источник: The Times