2 июля 2020 г. Сара Нэптон | The Telegraph "Значительное число" людей могут иметь естественный иммунитет к коронавирусу, утверждают оксфордские ученые "Большая часть населения может иметь естественный иммунитет против нового коронавируса, хотя и никогда не заражалась им, утверждают ученые. Сэр Джон Белл, профессор медицины в Оксфордском университете, который возглавляет оксфордскую команду по разработке вакцины от Covid-19, заявил, что у "значительного числа людей", вероятно, имеется "фоновый уровень" иммунитета", - передает The Telegraph. "Недавние исследования заставляют предположить, что иммунная система может активизироваться другими коронавирусами, например, вызывающими простуду, что дает организму фору в борьбе с Covid-19. Исследования демонстрируют, что отдельная часть иммунной системы, Т-клетки, реагирует на цепочки аминокислот, продуцируемых различными типами коронавирусов, и может отвечать за блокирование вируса у людей, в результате чего симптомы у них не проявляются. Важно отметить, что у пожилых людей активность этих Т-клетки резко сокращается, поэтому, возможно, у них гораздо выше риск развития более серьезных состояний", - говорится в публикации. "Выступая перед специальным комитетом по науке и технологиям Палаты общин британского парламента, сэр Джон заявил: "(...) У человека существует перекрестная реакция Т-клеток, которые активируются стандартными эндемическими коронавирусами. Я думаю, что Т-клетки присутствуют у довольно значительного числа людей". "Таким образом, у людей, вероятно, существует фоновый Т-клеточный иммунитет до того, как они встретятся с коронавирусом, и это может объяснять то, что у многих людей заболевание протекает бессимптомно. Эти Т-клетки несколько выдыхаются после того, как вам исполнилось 65 лет и, возможно, они не столь эффективны в удалении вируса, что может объяснить ряд различных особенностей заболевания", - отметил он. "Было установлено, что вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом, не только стимулирует выработку антител, но и стимулирует Т-клеточную иммунную реакцию. Но у многих людей уже может быть некоторая защита, что указывает на то, что коллективный иммунитет возникнет легче и быстрее, предполагают исследователи". (...) "Как показало недавнее исследование, дети могут быть защищены от коронавируса, потому что они так часто простужаются. В отличие от других состояний, таких как грипп, у детей редко развивается тяжелое течение Covid-19, хотя, как представляется, они заболевают так же, как и взрослые", - передает газета. "Простуда вызывается четырьмя различными типами коронавируса, которые циркулируют среди населения и в значительной степени безвредны. Но в то время как взрослые заболевают простудой примерно 2-4 раза в год, дети школьного возраста болею, в среднем,12 раз в год, показали исследования, и это может давать им преимущество в борьбе с коронавирусом", - заключает газета. Источник: The Telegraph