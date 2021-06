2 июня 2021 г. Люсинда Эллиот | The Times Россию обвиняют в занижении количества смертей от Covid "Согласно новому анализу, Россия входит в число нескольких стран, которые значительно занизили уровень смертности от коронавируса", - передает The Times, в то время как в Перу пересмотрели статистику, и новые цифры показывают, что страна является самой пострадавшей в мире от вируса. "Избыточная смертность в России - количество умерших людей, превышающее статистически нормальный уровень - намного выше, чем в большинстве других стран, и значительно превышает зарегистрированные показатели смертности от Covid-19, свидетельствуют статистические данные, собранные The Economist", - говорится в статье. "По данным Университета Джонса Хопкинса, в России после заражения вирусом умерло чуть менее 120 тыс. человек из более чем 5 млн случаев, но избыточная смертность в 5,1 раза превышает официальный уровень смертности от Covid. В декабре Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, отвечающая за вопросы здравоохранения, заявила, что 81% из 230 тыс. избыточных смертей в России в период с января по ноябрь прошлого года были вызваны коронавирусом. Большинство смертей в России произошло после ее оценки", - сообщается в публикации. (...) В Перу пересмотрели число погибших от коронавируса, и оказалось, что это страна с наибольшим количеством смертей на душу населения и первая из возможной цепочки стран, обнаруживших реальные последствия воздействия вируса, пишет The Times: "Чиновники представили новую оценку совокупного количества смертей, связанных с Covid, повысив число с 69 342 до 180 764. Это, безусловно, самая большая коррекция смертности среди всех стран с начала пандемии, и она более чем вдвое превышает показатели смертности на душу населения, зарегистрированные в Бразилии." "Этот пересмотр подтверждает то, о чем давно подозревали многие в Латинской Америке, регионе с плохой репутацией по сбору данных, в котором из-за вируса погибло не менее 3,7 млн человек. (...) Другие латиноамериканские страны уже обращаются к данным об избыточных смертях, чтобы учесть возможный заниженный учет и получить более правильное представление о том, как распространяется вирус. Результаты, полученные в Мексике, заставляют предположить, что в прошлом году в стране было как минимум на 60% больше жертв Covid-19, чем сообщалось ранее", - говорится в публикации. (...) Источник: The Times