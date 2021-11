2 ноября 2021 г. Джон Рейнолдс | The Times Секрет фантастической сексуальной жизни? Каблук высотой 5 см "Ученые наконец-то доказали, что когда речь идет о женском сексуальном удовлетворении, размер имеет значение - но, возможно, не тот размер, о котором подумало большинство людей", - пишет The Times. "Женщины, которые часто носят каблуки высотой не менее двух дюймов (около 5 см), с большей вероятностью будут довольны своей сексуальной жизнью, предполагают китайские ученые. Причина в том, что обувь такой высоты стимулирует мышцы тазового дна, которые играют неотъемлемую роль в женском сексуальном удовольствии. Обувь на плоской подошве или очень высокие каблуки не дают таких же преимуществ, показало их исследование", - говорится в статье. "Ученые сделали это открытие после изучения обуви с каблуками разной высоты, чтобы увидеть, какая из них больше всего влияет на тазовое дно. Помимо сексуальной функции, эти мышцы также поддерживают мочевой пузырь, кишечник и матку. Более сильное тазовое дно может усилить кровоток во время секса и увеличить шансы женщины на достижение оргазма", - сообщает The Times. "Исследователи из Университета Фудань в Шанхае опросили 1263 женщины о том, какую обувь они носят, от каблуков менее одного дюйма до более трех дюймов. Они обнаружили, что двухдюймовые каблуки были наиболее эффективными, потому что они наклоняют таз женщины настолько, чтобы мышцы тазового дна постоянно сокращались. Исследование показало, что под наибольшим влиянием оказываются те, кто носит такие каблуки не менее восьми часов в день. (...)", - говорится в статье. "В Великобритании примерно каждая пятая женщина испытывает трудности с достижением оргазма во время секса. Сайт Британской службы здравоохранения уже рекомендует ежедневные упражнения для мышц тазового дна как один из способов, которые могут помочь", - констатирует газета. Исследование также показало, что ношение каблуков высокой два дюйма может снизить риск проблем с мочеиспусканием. (...) Источник: The Times