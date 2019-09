2 сентября 2019 г. Ричард Спенсер | The Times Асад удерживает богатого кузена, чтобы выплатить Путину военные займы Правящая семья Сирии раскололась в связи с конфликтом между президентом Асадом и его двоюродным братом, самым богатым человеком страны, из-за отказа последнего погасить военные долги страны перед Россией с помощью его нарочито демонстрируемого богатства, сообщила британская газета The Times в выходные. "Диспут, о котором сообщают как представители прорежимного лагеря, так и активисты, выступающие против режима, а также новостные сайты, начался с постов в социальных сетях, которые делал 22-летний Мохаммад Махлуф, сын Рами Махлуфа, двоюродного брата Асада, владеющего многими крупнейшими предприятиями Сирии, - передает издание. - Махлуф-младший заполучил известность благодаря своей ленте в Instagram, где он позирует перед спортивными автомобилями и на огромной вилле, где он живет в Дубае. В одной из недавних статей он утверждал, что собирается инвестировать 300 млн долларов в недвижимость в Сирии, заявив, что деньги получены от его "бизнеса". "Это спровоцировало раскол, который, как говорят, имеет международные последствия. Согласно одному из сообщений, на действия Асада подтолкнул президент России Путин, который потребовал погашения займов на сумму 3 млрд долларов, и были сделаны предположения, что если у сирийского государства нет средств, то они наверняка есть у семьи Махлуф. Согласно другим сообщениям, Асад пытается постепенно восстановить контроль над государством, которое разделилось на лагеря во время длительной гражданской войны, и деньги Махлуфа были использованы для финансирования формирований, которые, как предполагается, являются проасадовскими, но формально не входят в армию", - говорится в статье. "По имеющимся данным, 50-летний Рами Махлуф отказался передать имущество своей семьи. Поэтому оно было конфисковано в рамках "кампании против коррупции". В нескольких сообщениях отмечается, что Махлуф, находившийся в Дамаске, был помещен под домашний арест вместе с двумя его братьями и его отцом, который является братом покойной матери Асада, Анисы", - сообщает The Times, добавляя, что подтверждений этой информации нет, но на странице в Facebook, очевидно, принадлежащей другому кузену Махлуфа, Несрину, был опубликовано загадочное сообщение с хэштегом #housearrest ("домашний арест"). "В течение многих лет Рами Махлуф считался финансовой опорой режима Асада. Его отец был назначен ответственным за финансы обширной семьи отцом Асада, президентом Хафезом Асадом. Когда после прихода к власти нынешнего президента, обещавшего реформы, некоторые части экономики были приватизированы, Махлуф построил свою собственную империю (...)", - указывает The Times. "Разногласия в семье возникли после смерти Анисы Махлуф в 2016 году и усилились на фоне того, что Асад оказался не в состоянии финансировать восстановление государства, несмотря на его очевидную "победу" в гражданской войне", - отмечается в публикации. "Разговоры о российском участии в этом скандале менее обоснованы, - подчеркивает газета, - однако предполагаемый запрос Путина на возврат денег, похоже, совпадает с прибытием российского спецназа для содействия наступлению режима в Идлибе на северо-западе Сирии. Некоторые поговаривают, что русским не нравится не только вмешательство группировок, связанных с Махлуфом, но и их связи с Ираном, силы которого сотрудничают с Россией и режимом в войне, но у которого есть и другие долгосрочные интересы в регионе". По словам Джошуа Лэндиса, американского ученого со связями, близкими к режиму, насколько он понимает, раскол связан преимущественно с деньгами, и он не верит, что Махлуфы были формально арестованы. "Как рассказали мне люди, имеющие контакты с теми, кто близок к режиму, Рами и другие не инвестируют в своей стране, - рассказал он.- Эта антикоррупционная кампания призвана наказать его за то, что он вывел свои деньги за пределы страны". (...) Источник: The Times



