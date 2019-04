3 апреля 2019 г. Редакция | The Times НАТО в 70 лет "Тот факт, что на этой неделе в Вашингтоне на праздновании 70-летия НАТО не будут присутствовать главы правительств, является признаком понижения статуса НАТО, - отмечает The Times в своей редакционной статье. - В отличие от собраний, посвященных 50-ому и 60-ому юбилею, которые были организованы президентами Клинтоном и Обамой соответственно, этими торжествами будет распоряжаться госсекретарь Майк Помпео, и в них примут участие 28 других министров иностранных дел. Это отражает сохраняющиеся сомнения в приверженности президента Трампа альянсу. После того, как в ходе своей президентской избирательной кампании в 2016 году он объявил НАТО "устаревшим", он продолжил подвергать сомнению основную доктрину альянса о взаимопомощи и разжег опасения, что все же может полностью вывести США из НАТО. Члены НАТО опасаются, что это может произойти, когда главы правительств в конечном итоге встретятся на саммите в Лондоне в декабре". В этом контексте, отмечает газета, "известие о намерении НАТО открыть новую передовую базу в Польше воспринимается с одобрением. Альянс профинансирует склад оружия на сумму 260 млн долларов на авиабазе в центре страны, что усилит его способность реагировать на агрессию России. Это происходит на фоне того, как Москва продолжает наращивать свою военную мощь в Калининграде, своем балтийском анклаве, и в Крыму. (...) В то же время альянс расширяет военно-морское патрулирование в Черном море. Эти шаги демонстрируют приверженность НАТО защите своих членов в Центральной и Восточной Европе и дают сигнал о том, что организация сохраняет способность и желание действовать". Как пишет газета, генеральный секретарь Йенс Столтенберг рассчитывает, что министры иностранных дел стран-участниц НАТО "выступят за пакет мер по поддержке Украины, которые будут включать подготовку морских сил, посещение портов, учения и обмен информацией". " Роковое решение НАТО от 2008 года отложить перспективу членства Украины и Грузии было стратегической ошибкой", - уверена редакция британского издания. "Поддержка Украины и Грузии чревата эскалацией, но в то же время повышает ставки для Кремля", - подчеркивается в статье. По мнению газеты, в настоящий момент "для сплочения альянса потребуется нечто большее, а не просто символические меры". Три главные задачи альянса - сдержать отход Турции от НАТО в объятия Москвы, отреагировать на обоснованную фрустрацию Трампа по поводу того, что большинство членов альянса не выполняют своего обязательства тратить на оборону 2% ВВП, и убедить Трампа в актуальности НАТО как оплота западной безопасности. Источник: The Times