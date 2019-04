3 апреля 2019 г. Дэвид Чартер, Том Парфитт и Ханна Люсинда | The Times НАТО противостоит России наращиванием сил в Черном море "НАТО усилит свое присутствие в Черноморском регионе с тем, чтобы противостоять наращиванию военной мощи России на фоне того, как на восточном фланге Европы развивается новая гонка вооружений", - пишет The Times. "Западный альянс из 29 стран отметит свою 70-ю годовщину объявлением о мерах, направленных на поддержку Украины и Грузии на фоне озабоченности по поводу российской агрессии и очевидного размещения Москвой ядерных бомбардировщиков в Крыму, на территории, которую она захватила в 2014 году", - пишет The Times, добавляя, что также НАТО готовится профинансировать новый склад оружия в Польше, "что сократит время, которое потребуется для развертывания подкреплений в случае российского вторжения". По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия будет в центре внимания встречи министров иностранных дел в Вашингтоне, особенно с учетом нарушения договора РСМД, а новые меры, "отсроченные из-за невозможности договориться на прошлогодних саммитах, будут включать в себя подготовку, обмен разведданными и военные учения", указывает газета. "Сосредоточенность на Черном море указывает на важность Турции, страны-члена НАТО, которая контролирует доступ через Средиземное море, особенно в период напряженных отношений с США из-за покупки Анкарой российской ракетной системы. На этой неделе США прекратили поставки частей истребителей F-35 в Турцию", - напоминает издание. "Россия уже нарастила свой Черноморский флот в Крыму, который она использовала в восточной части Средиземного моря для поддержки своих сил в Сирии. Украина обвинила Путина в модернизации военной инфраструктуры в Крыму для размещения там ядерных боеголовок", - пишет The Times. "В ответ НАТО налаживает более тесные связи с Украиной и Грузией, еще одним черноморским государством, часть которого аннексировала Россия в 2008 году. Четыре военных корабля НАТО пришвартовались в грузинском порту Поти в понедельник после визита в страну Столтенберга в прошлом месяце во время учений. (...) Слабым местом НАТО на северо-восточной окраине Европы является Сувалкский коридор , полоса земли шириной 60 миль, соединяющая восточную Польшу с балтийскими государствами, - говорится в публикации. - Молниеносный прорыв России через этот регион может отрезать балтийские государства-члены НАТО от остальной части блока. Альянс НАТО уже усилил свое присутствие в этом районе, разместив более 4000 военнослужащих поблизости от Сувалкского коридора. В настоящее время ведутся переговоры по заключению широкого соглашения между государствами ЕС, чтобы облегчить передвижения сил НАТО по всей Европе". См. по теме: НАТО в 70 лет Источник: The Times